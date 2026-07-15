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KGMU के हॉस्टल में NONVEG पकाने पर रोक; कांग्रेस ने जताई आपत्ति, कहा-अपने नेताओं को मांस खाने से रोके बीजेपी

लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने हॉस्टल में मीट पकाने पर रोक लगाई है. इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा है कि किसी के खान-पान और रहन सहन को नियंत्रित करने का भाजपा को कोई अधिकार नही है. ये फैसला तानाशाही वाला है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निरीक्षण के दौरान मेस में साफ-सफाई की कमी और एक्सपायरी मसाले पकड़े जाने पर जताई गई कड़ी आपत्ति के बाद केजीएमयू प्रशासन ने कदम उठाया है.



कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी (Video Credit : ETV Bharat)









कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी का कहना है कि भाजपा सरकार ने भारत को दुनिया में नंबर वन मांस निर्यातक बनाया और मांस खाने-पकाने पर दादागिरी कर रही है. बीजेपी सरकार के विधायक और मंत्री मांस निर्यात का व्यापार कर रहे हैं. देश के अंदर लोगों को रोका जा रहा है, ये अग्रेजों वाली नीति है. भाजपा सरकार और केजीएमयू प्रशासन की तानाशाही है. किसी के रहन-सहन, खान-पान पर रोक लगाने का बीजेपी और आरएसएस को कोई अधिकार नहीं है? यह पूरी तरह से असंवैधानिक है.