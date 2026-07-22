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लखनऊ बलरामपुर अस्पताल में हैवानियत: सुरक्षाकर्मियों ने नाबालिग को पीटा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया जांच का आदेश

3 दिन के भीतर मांगी गई बलरामपुर अस्पताल कांड की रिपोर्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )