लखनऊ बलरामपुर अस्पताल में हैवानियत: सुरक्षाकर्मियों ने नाबालिग को पीटा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया जांच का आदेश
लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में सुरक्षाकर्मियों द्वारा 15 साल के नाबालिग और उसके साथियों को पीटने का वीडियो सामने आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 9:32 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल की इमरजेंसी में पुलिस द्वारा मेडिकल के लिए लाए गए 15 साल के बच्चे और उसके साथियों को सिक्योरिटी गार्ड्स ने लात-घूसों से बेरहमी से पीटा. मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डीजी हेल्थ को खुद मौके पर जाकर जांच करने और 3 दिनों के भीतर दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए हैं. वहीं, अस्पताल निदेशक डॉ. विवेक गुप्ता ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. मामले की शुरुआत तड़के करीब 2:30 बजे हुई, जब मदेयगंज चौकी पुलिस कुल 5 लोगों को डॉक्टरी परीक्षण (मेडिकल) के लिए बलरामपुर अस्पताल की इमरजेंसी में लाई थी.
कागजी प्रक्रिया के चक्कर में विवाद: दो लोगों का मेडिकल तो हो गया, लेकिन बाकी 3 लोगों का कागजी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण काम अटक गया. आरोप है कि पुलिस कर्मी तीनों को, जिनमें 15 साल का नाबालिग भी शामिल था, लावारिस हालत में इमरजेंसी में ही छोड़कर चले गए. सुबह करीब 6:30 बजे जब कागजात न होने के चलते बात अटकी, तो तीनों का विवाद इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुरूर अली से हो गया. कहासुनी सुनकर मौके पर पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने संयम बरतने के बजाय अपनी दबंगई दिखाई.
नाबालिग पर टूटे सुरक्षाकर्मी: देखते ही देखते सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले गार्ड्स आपा खो बैठे और 15 साल के बच्चे समेत तीनों पर टूट पड़े. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सुरक्षाकर्मी नाबालिग को सरेआम पीट रहे हैं और अस्पताल परिसर में अफरातफरी का माहौल बना हुआ है. मामला गरमाने के बाद बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉ. विवेक गुप्ता ने सफाई देते हुए कहा कि अस्पताल के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. शासन के कड़े निर्देशों के तहत निष्पक्ष जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे तय समय-सीमा से पहले ही शासन को भेज दिया जाएगा.
डिप्टी सीएम ने जांच का आदेश दिया: उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने तुरंत एक्शन लिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को खुद मौके पर जाकर घटना की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं. बलरामपुर अस्पताल में मारपीट के वीडियो का संज्ञान लेते हुए डीजी हेल्थ को तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी.
सोशल मीडिया पर वीडियो आने से हड़कंप: राजधानी के बलरामपुर अस्पताल में गार्ड्स की हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. इसके बाद सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले पर बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है.
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