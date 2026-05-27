लखनऊ में बकरीद को लेकर सुरक्षा सख्त: 4 जोन और 5 सेक्टरों में बंटा शहर, चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात
ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद और बड़ा इमामबाड़ा में नमाज को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने 1347 जवान और 6 कंपनी पीएसी तैनात की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 9:10 PM IST
लखनऊ/कानपुर/फर्रुखाबाद: राजधानी लखनऊ में बकरीद का पर्व गुरुवार को पारंपरिक उल्लास और कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जाएगा. ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद और बड़ा इमामबाड़ा में नमाज के समय को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार किया है. सुरक्षा तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे शहर को 4 जोन और 5 सेक्टरों में बांट दिया गया है. इस व्यवस्था को बहाल रखने के लिए 24 वरिष्ठ पुलिस कप्तानों समेत 1347 जवानों और 6 कंपनी पीएसी (PAC) को मैदान में उतारा गया है.
सीसीटीवी और पिंक पेट्रोल तैनात: संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया, चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. भीड़-भाड़ वाले और संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें एक्टिव हैं. बालिकाओं और महिलाओं के साथ छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड, पिंक पेट्रोल और यूपी-112 की गाड़ियों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं. सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सादे कपड़ों में भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.
रियल-टाइम मॉनिटरिंग: पर्व से पहले सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए रूट रिहर्सल और भीड़ प्रबंधन को लेकर गहन मॉक-ड्रिल संपन्न की जा चुकी है. नमाज स्थलों और मुख्य चौराहों की 24×7 सीसीटीवी कैमरों से रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस के सोशल मीडिया सेल को भी पूरी तरह एक्टिव किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर तत्काल कानूनी एक्शन लेना है.
अफवाहों से बचने की अपील: लखनऊ पुलिस ने जनसाधारण से विशेष अपील की है कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर फैलने वाली किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी नागरिक पुलिस का सहयोग करें और सुगम आवागमन के लिए जारी किए गए यातायात डायवर्जन का कड़ाई से पालन करें. बकरीद पर्व को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने अपनी मुस्तैदी पूरी तरह बढ़ा दी है. खासकर पश्चिम जोन की प्रमुख मस्जिदों में अलग-अलग समय पर होने वाली नमाज के दौरान भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम रहेंगे.
प्रमुख मस्जिदों में नमाज का समय:
- टीले वाली मस्जिद (सुन्नी समुदाय): प्रातः 09:00 बजे
- ईदगाह ऐशबाग (सुन्नी समुदाय): प्रातः 10:00 बजे
- आसिफी मस्जिद/बड़ा इमामबाड़ा (शिया समुदाय): पूर्वान्ह 11:00 बजे
4 जोन और 5 सेक्टरों में सुरक्षा का खाका: मुख्य केंद्र बिंदु ऐशबाग ईदगाह (बाजारखाला थाना क्षेत्र) को 04 जोन और 05 सेक्टरों में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. कानून-व्यवस्था और यातायात को संभालने के लिए कुल 1,347 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी सड़कों पर मुस्तैद रहेंगे.
सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी:
- वरिष्ठ अधिकारी (ADCP/ACP): 24
- निरीक्षक (Inspectors): 50
- उप-निरीक्षक (Sub-Inspectors): 482
- मुख्य आरक्षी/आरक्षी (Constables): 737
- होमगार्ड: 54
- अतिरिक्त सुरक्षा: 06 कंपनी पीएसी (PAC), वायरलेस यूनिट और खुफिया विभाग (LIU) की टीमें भी लगातार सक्रिय रहेंगी.
कानपुर में भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू: कानपुर में ईद-उल-जुहा के अवसर पर बड़ी ईदगाह बजरिया में होने वाली विशेष नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यातायात पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है. नमाज के दौरान सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर के कई प्रमुख मार्गों पर भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने का फैसला किया है. यातायात पुलिस द्वारा जारी डायवर्जन 28 मई को सुबह 5:00 बजे से शुरू होकर नमाज की समाप्ति तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा. पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान को देखकर ही अपने घरों से निकलें.
बदले हुए रूट की गाइडलाइन: तय किए गए नए रूट प्लान के तहत परेड चौराहा और लाल इमली चौराहा की तरफ से आने वाले वाहन कर्नलगंज चौराहा से बजरिया चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को कर्नलगंज चौराहा से दाहिने मोड़कर शनिदेव मंदिर तिराहा होते हुए भेजा जाएगा. इसी तरह गोल चौराहा और हैलट की ओर से आने वाले वाहनों को बेनाझाबर तिराहा से आगे ईदगाह चौराहा की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे सभी वाहनों को बेनाझाबर तिराहा से बाईं ओर मोड़कर चाँदनी नर्सिंग होम होते हुए रवाना किया जाएगा.
इन रास्तों पर भी पाबंदी: जरीब चौकी की तरफ से आने वाले वाहनों को भी रामबाग चौराहा से बजरिया चौराहा की ओर जाने से रोका जाएगा, जिन्हें ब्रह्मनगर चौराहा के रास्ते भेजा जाएगा. वहीं 80 फीट रोड की ओर से आने वाले वाहन ब्रह्मनगर चौराहा से आगे रामबाग तिराहा से दाहिने मुड़कर पी रोड होते हुए जा सकेंगे. यातायात व्यवस्था को सही रखने के लिए छः बंगलिया चौराहा की तरफ से आने वाले वाहनों को मकरार्टगंज ढाल से दाहिने ईदगाह चौराहा की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा हलीम कॉलेज चौराहा की ओर से आने वाले वाहनों को सीसामऊ चौराहा से बाईं ओर मोड़ा जाएगा.
नमाजियों के लिए पार्किंग व्यवस्था: लकड़मण्डी रोड की ओर से आने वाले वाहनों को भी कायस्थाना चौराहा से आगे बजरिया या बकरमण्डी ढाल की ओर जाने से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. ईदगाह में नमाज अदा करने आने वाले अकीदतमंदों की सहूलियत के लिए यातायात पुलिस ने अलग-अलग रूटों पर पार्किंग स्थलों का निर्धारण किया है. लाल इमली चौराहा से आने वाले नमाजी शनिदेव मंदिर तिराहा वाली रोड पर सड़क के दोनों तरफ गाड़ी खड़ी कर सकेंगे. गोल चौराहा और हैलट की ओर से आने वाले नमाजियों के वाहनों के लिए वीरेन्द्र स्वरूप ग्राउण्ड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
हेल्पलाइन नंबर जारी किये गए: जरीब चौकी और 80 फीट रोड से आने वाले नमाजियों के वाहन भी क्रमशः पी रोड और 80 फीट रोड पर सड़क के दोनों तरफ पार्क किए जाएंगे. यतीमखाना चौराहा की ओर से आने वालों के लिए कायस्थाना तिराहा से पहले लकड़मण्डी रोड पर पार्किंग के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 9305104340 अथवा 9454402413 पर तत्काल संपर्क कर सकते हैं. पुलिस ने मानवीय अपील की है कि सड़क पर चल रही एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को हमेशा प्राथमिकता दें.
फर्रुखाबाद में सड़क पर नमाज पर रोक: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में भी बकरीद के त्योहार को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. बकरीद के त्योहार पर जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने साफ तौर पर सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि सड़क पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा, सभी लोग मस्जिद और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करें. इसके साथ ही उन्होंने त्योहार के दौरान इधर-उधर कुर्बानी के अवशेष न फेंकने की भी कड़ी हिदायत दी है.
171 मस्जिदों में होगी नमाज: जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 171 मस्जिदें और 58 ईदगाह हैं, जहां पर 28 तारीख को नमाज पढ़ी जाएगी. इस संबंध में बीते शुक्रवार को सभी धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक भी संपन्न हो चुकी है. सभी थाना स्तर पर भी पीस कमेटी की बैठकें कर सुरक्षा व्यवस्था और नियमों की जानकारी दी गई है. अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रॉपर गड्ढा बनाकर अवशेषों का अच्छे से डिस्पोजल किया जाए तथा पानी-बिजली की सप्लाई बाधित न हो.
अधिकारियों ने किया पैदल मार्च: आगामी पर्व को सकुशल और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से अधिकारियों ने जमीनी निरीक्षण भी किया. जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा थाना मऊदरवाजा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय मुआयना किया गया. इस दौरान अधिकारियों द्वारा थाना मऊदरवाजा से ईदगाह तक पैदल मार्च कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया. पैदल मार्च के दौरान मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थलों, संवेदनशील बिंदुओं और बैरिकेडिंग आदि का बारीकी से निरीक्षण किया गया.
सोशल मीडिया पर पैनी नजर: निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ड्यूटी में तैनात पुलिस और प्रशासनिक अमले को हर वक्त मुस्तैद रहकर कार्य करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की कि सभी लोग आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता के साथ त्योहार मनाएं. पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि जनपद में सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. सोशल मीडिया पर भी सतत निगरानी की जा रही है ताकि कोई भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री साझा न कर सके.
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