बकरीद 2026; बकरा मंडी पहुंचे अजब-गजब बकरे, "अल्लाह" लिखे बकरे और एसी में रहने वाले "सुल्तान" बने आकर्षण
ईद-उल-अज़हा के मौके पर लखनऊ की दुबग्गा मंडी में अजब-गजब बकरों की रौनक देखने को मिल रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 10:20 AM IST
लखनऊ : ईद-उल-अज़हा के मौके पर राजधानी लखनऊ की दुबग्गा वाली बकरा मंडी इस बार खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. मंडी में देशी और विदेशी नस्ल के हजारों बकरे बिक्री के लिए पहुंचे हैं. जिनकी कीमत 8 हजार से लेकर 6 लाख रुपये तक बताई जा रही है. बकरों की ऊंची कीमतों, अनोखी नस्लों और उनके खास नामों ने खरीदारों और दर्शकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इसके अलावा पीठ पर प्राकृतिक रूप से ‘अल्लाह’ लिखे और "सुल्तान" बकरों की चर्चा पूरे बाजार में हो रही है. इनकी कीमतें सामान्य बकरों की तुलना में काफी ज्यादा बताई जा रही हैं.
‘अल्लाह’ लिखे बकरे की कीमत ₹1 लाख : दुबग्गा मंडी में पीठ पर प्राकृतिक रूप से ‘अल्लाह’ लिखे बकरे की चर्चा सबसे ज्यादा है. बकरे के मालिक हरीश कुमार ने इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपये रखी है. हरीश कुमार ने बताया कि वह हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और शुरुआत में उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि बकरे की पीठ पर क्या लिखा हुआ है. बाद में एक मौलवी ने उन्हें बताया कि उस पर ‘अल्लाह’ लिखा दिखाई दे रहा है. इसके बाद से बकरे का विशेष ध्यान रखना शुरू किया. बकरे खास खाना दिया गया और बेहद सम्मान के साथ उसकी देखभाल की गई.
‘जैक’ की भी खूब चर्चा : मंडी में मौजूद बाबरी नस्ल के दो बकरे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. इनके मालिक ने इनकी कीमत 6 लाख रुपये बताई है. मालिक का दावा है कि ये बकरे आम बकरों की तरह जमीन पर नहीं बैठते, बल्कि इन्हें दरी पर बैठाया जाता है. इनके खाने में बटर, गर्म रोटियां, पराठे, काजू-बादाम जैसी चीजें शामिल हैं. इसका नाम सुल्तान है. मालिक के अनुसार दोनों बकरे एसी में रहते हैं और इंसानों की तरह रहन-सहन पसंद करते हैं. इन बकरों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है.
जमुनापारी नस्ल का ‘ख्वाजा’ भी बना आकर्षण : मंडी में मौजूद जमुनापारी नस्ल का बकरा ‘ख्वाजा’ भी खरीदारों की पसंद बना हुआ है. मालिक ओम प्रकाश पाल ने इसकी कीमत 1 लाख रुपये रखी है. ओम प्रकाश का कहना है कि बकरे का वजन लगभग 1 क्विंटल 60 किलो है. ओम प्रकाश हर साल लखनऊ की इस मंडी में अपने बकरे लेकर आते हैं और इस बार भी अच्छी खरीदारी की उम्मीद है.
कई नस्लों के बकरे पहुंचे मंडी : दुबग्गा बकरा मंडी में अजमेरी, जमुनापारी, तोता-परी, देसी बाबरी, पंजाबी और राजस्थानी नस्लों के बकरे बड़ी संख्या में लाए गए हैं. व्यापारियों का कहना है कि बकरों की कीमत केवल नस्ल पर ही नहीं, बल्कि वजन, रंग, कद-काठी और विशेषताओं पर भी निर्भर कर रही है.
इस साल 30 से 35 फीसदी बढ़े दाम : बकरा खरीदने पहुंचे अब्दुल लतीफ का कहना है कि इस साल बकरों के दाम काफी बढ़े हुए हैं. जो बकरे पहले 30 हजार रुपये तक में मिल जाते थे, उनकी कीमत अब 60 हजार रुपये तक पहुंच गई है. हालांकि जैसे-जैसे ईद करीब आएगी, बाजार में दाम कुछ कम हो सकते हैं.
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