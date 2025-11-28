ETV Bharat / state

सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप; उन्नति–तन्वी चमकीं, श्रीकांत सेमीफाइनल में, युगल में भारत का दमदार प्रदर्शन

सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन.

सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025.
सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025. (Photo Credit : Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 9:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन (बीएआई) के बैनर तले उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा योनेक्स सनराइज बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में आयोजित चैंपियनशिप में शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए. पढ़ें विस्तृत खबर...

शीर्ष वरीय उन्नति हुड्डा व भारत की राइजिंग बैडमिंटन स्टार तन्वी शर्मा ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में अपना शानदार सफर जारी रखते हुए सेमीफाइनल में स्थान सुरक्षित किया. इसी के साथ महिला युगल में पिछली विजेता त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद व मिश्रित युगल में भारत के हरिहरन अम्सा करुनन व त्रिशा जॉली भी अंतिम चार में पहुंच गईं.





पुरुष एकल में विश्व के पूर्व नंबर वन के.श्रीकांत ने प्रतिद्वंद्वी प्रियांशु राजावत के मैच छोड़ने के चलते सेमीफाइनल में जगह बनाई. उनकी अब हमवतन मिथुन मंजूनाथ से टक्कर होगी. जिन्होंने एक अन्य मैच में शानदार जीत दर्ज की है. महिला एकल में शीर्ष वरीय भारत की उन्नति हुड्डा व सातवीं वरीय भारत की रक्षिता, संतोष, रामराज के बीच कड़ी टक्कर हुई. एक घंटा 16 मिनट तक चले इस मैच में उन्नति ने 21-15, 13-21, 21-16 से जीत दर्ज की है.

वर्ल्ड नंबर 28 उन्नति का पिछले साल सेमीफाइनल में सफर ओलंपिक में दोहरे पदक विजेता पीवी सिंधु के हाथों हार से समाप्त हो गया था. वह सेमीफाइनल में चौथी वरीय तुर्किये की नेस्लिहान अरीन से भिड़ेंगी. जिन्होंने एक अन्य रोमांचक मैच में भारत की इशारानी बरुआ को 21-19, 13-21, 21-15 से हराया. महिला एकल में ही पिछले दौर में ओलंपिक पदक विजेता को हराने वाली भारत की 16 वर्षीय तन्वी शर्मा ने हांगकांग–चीन की लो सिन यान हैप्पी के खिलाफ 21-13, 21-19 से जीत दर्ज की. तन्वी अब पांचवीं वरीय जापान की हीना अकेची से भिड़ेंगी. जिन्होंने चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को 21-8, 21-15 से हराया है.







पुरुष एकल में पांचवीं वरीय भारत के के.श्रीकांत ने तब सेमीफाइनल में प्रवेश किया जब हमवतन प्रियांशु राजावत ने मैच छोड़ दिया. इस मैच में श्रीकांत ने पहला गेम 21-14 से जीत लिया था. जबकि दूसरे गेम में 11-4 के स्कोर पर प्रियांशु ने टखने की चोट के चलते मैच से हटने का फैसला किया. इससे पहले कल उन्हें अंगूठे में खिंचाव की शिकायत भी थी. श्रीकांत का अब सेमीफाइनल में हमवतन मिथुन मंजूनाथ से सामना होगा. जिन्होंने हमवतन मनराज सिंह को 21-18, 21-13 से हराया. पिछले राउंड में दिग्गज प्रणय को प्रणय को हराकर चर्चा में आए मनराज इस मैच में लय हासिल नहीं कर सके.







महिला युगल क्वार्टर फाइनल में पिछली विजेता शीर्ष वरीय भारत की त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी. ने छठीं वरीय तुर्किये की नाज़लिज़न इंजी व बेंगिसु एरचेतीन को 21-15, 21-16 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में भारत के हरिहरन अम्साकरुनन व त्रिशा जॉली ने ऑस्ट्रेलिया की अंडिका रमाडियनसयाह व नोजोमी शिमिज़ु को 21-18, 21-14 से हराया. पुरुष एकल में जापान के मिनोरू कोगा ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 21-19, 12-21, 22-20 से और हांगकांग के जेसन गुनावन ने आठवीं वरीय डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को 20-22, 21-16, 21-19 से हराकर उलटफेर किया.


अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के परिणाम

मिश्रित युगल में सातवीं वरीय थाईलैंड की पक्कापोन तीरारतसाकुल व सप्सिरी तेरत्तनाचाईन ने मलेशिया की वी यी हर्न व वानी गोबी को 21-14, 21-11 से हराया. चौथी वरीय इंडोनेशिया के मरवान फाज़ा व ऐस्युह सलसबीला पुत्रि प्रनाता ने भारत के निथिन एचवी व श्रीनिधि नारायणन को 21-11, 21-12 से हराया. आठवीं वरीय इंडोनेशिया के देजान फर्डिनानस्याह और बर्नाडिन अनिंदिया वारदाना ने तीसरी वरीय मलेशिया के तियेन सी व लिम चिउ सिएन – मलेशिया को 21-15, 12-21, 21-10 से हराया.



महिला युगल के मुकाबले के परिणाम : महिला युगल में सातवीं वरीय मलेशिया की ओंग शिन यी और कारमेन तिंग ने भारत की श्रुति मिश्रा व प्रिया कोंज़ेंगबम को 21-13, 22-20 से हराया. दूसरी वरीय चीनी ताइपे की सुंग शुओ-युन और यू चिएन हुई ने चीनी ताइपे की ही लिन जिआओ मिन और वांग यू किआओ को 21-9, 21-10 से हराया. छठीं वरीय जापान की काहो ओसावा व माई तानाबे ने इंडोनेशिया की इश्याना स्याहिरा मैडा व रिंजानी क्विननारा नास्टिन को 21-16, 21-10 से हराया.


पुरुष युगल के मुकाबलों के परिणाम : पुरुष युगल में तीसरी वरीय मलेशिया के ल्वी शेंग हाओ व चिया वेइजिए ने यूएई के देव अय्यप्पन व धीरेन अय्यप्पन को 21-18, 21-13 से हराया. मलेशिया के मुहम्मद फ़ाइक व लोक हांग क्वान ने जापान के मास्युकी ओनोडेरा व दाइगो तानिओका को 21-16, 21-15 से हराया. छठीं वरीय मलेशिया के के एरन ताय व कांग खाई शिंग ने पांचवीं वरीय भारत के एम.आर अर्जुन व हरिहरन अम्साकरुनन को 22-20, 14-21, 21-13 से हराया. सातवीं वरीय रूस के रोडियन अलीमोव और मकसीम ओग्लोब्लिन ने चौथी वरीय चीनी ताइपे के ह्वांग जुई-शुआन व झी-वेई हे को 21-11, 21-16 से हराया.

यह भी पढ़ें : सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप में श्रीकांत की धमाकेदार जीत; यूपी की श्रुति मिश्रा ने अंतिम में जगह बनाई

यह भी पढ़ें : सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप; श्रीकांत, प्रियांशु और प्रणय ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, उन्नति ने भी दर्ज की जीत

TAGGED:

BADMINTON CHAMPIONSHIP 2025
LUCKNOW SPORT NEWS
SPORT NEWS
सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप
BADMINTON CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.