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पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन; नगीना सांसद ने राहुल गांधी पर लगाया गंभीर आरोप, मुस्लिमों के लिए कही ऐसी बात

चंद्रशेखर आजाद ने बिना खुल कर नाम लिए कहा कि मिस्टर गांधी ने मुसलमानों को कुरान पर हाथ रखकर कसम खिलाई थी कि वह बाबा साहब का साथ न दें, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों ने ऐसा नहीं किया. वह बाबा साहेब के साथ खड़े रहे. डॉ. अंबेडकर ने हमेशा ही कमजोरों का साथ दिया. आजाद ने कहा कि मुसलमान का नाम लेने से कुछ लोगों को करंट लगता है.

लखनऊ : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के स्मृति दिवस पर आजाद समाज पार्टी ने सोमवार को लखनऊ के अटल कन्वेंशन सेंटर में पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन आयोजित किया. इस मौके पर प्रदेशभर से 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी पहुंचे. इस मौके पर आज़ाद समाज पार्टी के संयोजक और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर गांधी परिवार पर हमला बोला.

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिस दिन मुसलमानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा उस दिन कई लोगों की दुकान बंद हो जाएगी. बहरहाल हमने अपने नगीना संसदीय क्षेत्र में जिलाधिकारी को स्पष्ट कह दिया है कि अगर प्राइवेट स्कूल मनमानी करें तो स्कूलों पर ताला लगाने का काम हम करेंगे.

आजाद समाज पार्टी के पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन में मौजूद लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)

69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार को घेरा. कहा-जब हमारी अभ्यर्थी बहनें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाती थीं तो उनके साथ मारपीट की जाती थी. मुझे यह सोचकर ही बहुत पीड़ा होती थी. पांच दिनों तक हम उनके साथ धरने पर बैठे. आखिरकार सरकार को पीछे हटना ही पड़ा. इस मौके पर चंद्रशेखर ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 15 हजार दीप जलाने को लेकर भी निशान साधा. आजाद ने शेर सुनाया कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर आपका है. उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर जब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं अगला नंबर आपका है.

चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है. गंगा ने एक बार बुलाया होगा, लेकिन वह तीन-तीन बार सत्ता में बैठे, फिर भी मंडल आयोग लागू नहीं किया. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के जजों को भी आरक्षण मिलना चाहिए. संख्या के आधार पर ही बजट का निर्धारण होना चाहिए. कहा कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान बनाकर देश के बहुजन महापुरुषों को परिवारों को हम सम्मानित करेंगे.

आजाद ने कहा कि मनुवादी विधान में हमें कुर्सी पर बैठने तक की इजाजत नहीं थी, लेकिन जो संविधान हमें डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दिया उसी से हमें यह अधिकार मिला है. शूद्रों पर ऐतिहासिक रूप से कई पाबंदियां लगाई गई थीं, जिसमें उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था. शूद्रों को ब्राह्मणों से बाद विवाद करने और विवाह करने तक की स्वतंत्रता नहीं थी.









प्रदेश सचिव अनिकेत ने कहा कि पिछड़े समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है. संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं. पिछड़े वर्ग के लिए लोकसभा और विधानसभा में भी राजनीतिक आरक्षण लागू होने को लेकर हम अपनी आवाज मुखर करते रहेंगे. जनसंख्या के अनुपात में 52 परसेंट प्रतिनिधित्व और नौकरी में आरक्षण दिया जाना चाहिए. 27 फीसद पिछड़ा वर्ग आरक्षण को सभी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाना चाहिए. आरक्षण को कमजोर करने वाले नियम कानून पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए.

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