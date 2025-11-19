ETV Bharat / state

लखनऊ की अटल नगर आवासीय योजना; अब 2 दिसंबर तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, LDA की वेबसाइट से होगा पंजीकरण

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण की अटल नगर आवासीय योजना के भवनों के लिए पंजीकरण अब 2 दिसम्बर, 2025 तक कराया जा सकेगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जन सामान्य की सुविधा के लिए पंजीकरण की अवधि बढ़ा दी है. पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जा सकेगा. इसके लिए भवन के अनुमानित मूल्य की पांच प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जोकि आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत होगी. भवनों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.





अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि देवपुर पारा में लांच की गई अटल नगर आवासीय योजना अल्प आय एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों के आशियाने का सपना साकार करेगी. योजना में 12 से लेकर 19 मंजिल के 15 टावरों में कुल 2,496 फ्लैट्स हैं. इसमें से 1,832 भवन 01 बीएचके और 664 भवन 02 बीएचके के हैं. ये भवन 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर क्षेत्रफल के हैं, जिनकी कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू होगी. एलडीए ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में लिफ्ट का भी प्रावधान किया है. इससे आवंटियों व उनके परिवार में शामिल बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों को आवागमन में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी. इसके अतिरिक्त योजना में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन एवं किड्स प्ले एरिया व पार्किंग आदि की पर्याप्त सुविधा दी जाएगी.