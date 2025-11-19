ETV Bharat / state

लखनऊ की अटल नगर आवासीय योजना; अब 2 दिसंबर तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, LDA की वेबसाइट से होगा पंजीकरण

विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि अभी तक 4 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.

लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ विकास प्राधिकरण (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 10:44 PM IST

|

Updated : November 19, 2025 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण की अटल नगर आवासीय योजना के भवनों के लिए पंजीकरण अब 2 दिसम्बर, 2025 तक कराया जा सकेगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जन सामान्य की सुविधा के लिए पंजीकरण की अवधि बढ़ा दी है. पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जा सकेगा. इसके लिए भवन के अनुमानित मूल्य की पांच प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जोकि आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत होगी. भवनों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.



अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि देवपुर पारा में लांच की गई अटल नगर आवासीय योजना अल्प आय एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों के आशियाने का सपना साकार करेगी. योजना में 12 से लेकर 19 मंजिल के 15 टावरों में कुल 2,496 फ्लैट्स हैं. इसमें से 1,832 भवन 01 बीएचके और 664 भवन 02 बीएचके के हैं. ये भवन 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर क्षेत्रफल के हैं, जिनकी कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू होगी. एलडीए ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में लिफ्ट का भी प्रावधान किया है. इससे आवंटियों व उनके परिवार में शामिल बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों को आवागमन में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी. इसके अतिरिक्त योजना में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन एवं किड्स प्ले एरिया व पार्किंग आदि की पर्याप्त सुविधा दी जाएगी.



विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि अटल नगर योजना के भवनों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण चार अक्टूबर से 21 नवम्बर, 2025 के मध्य खोला गया था, जिसमें अभी तक 4 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. लोगों की सुविधा के लिए एलडीए उपाध्यक्ष ने पंजीकरण अवधि को बढ़ा दिया है. अब लोग 2 दिसम्बर, 2025 तक भवनों के लिए पंजीकरण करा सकेंगे. उन्होंने बताया कि पंजीकरण बुकलेट 30 नवम्बर तक ही खरीदी जा सकेगी.

यह भी पढ़ें : एलडीए का दीपावली गिफ्ट: लखनऊ में 1-2 बीएचके के 2,568 फ्लैट्स लांच; कीमत 10 लाख से शुरू; रजिस्ट्रेशन आज से

Last Updated : November 19, 2025 at 11:03 PM IST

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
लखनऊ विकास प्राधिकरण
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.