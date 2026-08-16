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अटल जी जितने सहज और सरल थे उतने ही अपने इरादों के "अटल" थे : योगी आदित्यनाथ

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन. ( Photo Credit : ETV Bharat )