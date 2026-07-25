ETV Bharat / state

लखनऊ को बड़ी सौगात: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में बनेगा 400 करोड़ का नया मेडिकल कॉलेज

MBBS की 100 सीटों के साथ शुरू होगा नया मेडिकल कॉलेज, शासन को भेजी गई डीपीआर ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश की राजधानी लखनऊ की चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में स्थित है, में अब एक नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना की घोषणा प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की है. उन्होंने बताया कि यह नया मेडिकल कॉलेज करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा. ट्रांस-गोमती क्षेत्र को फायदा: इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. इस मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीटें होंगी, जिससे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को और अधिक अवसर मिल सकेंगे. यह परियोजना लखनऊ के चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. ट्रांस-गोमती और पूर्वांचल के मरीजों को बड़ी राहत: अटल यूनिवर्सिटी परिसर में बनेगा जनरल अस्पताल. (Photo Credit: ETV Bharat) कैंसर इंस्टीट्यूट परिसर में मिलेंगी सुविधाएं: खास तौर पर ट्रांस-गोमती क्षेत्र के निवासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के मरीजों के लिए भी यह सुविधा महत्वपूर्ण साबित होगी. वर्तमान में कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में विश्वविद्यालय पहले से संचालित है, जिसमें केवल आधिकारिक कार्य होते हैं. अब उसी परिसर में जनरल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनने से यहां व्यापक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.