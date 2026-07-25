लखनऊ को बड़ी सौगात: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में बनेगा 400 करोड़ का नया मेडिकल कॉलेज
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया, लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट परिसर में 400 करोड़ की लागत से नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 8:25 PM IST
लखनऊ: प्रदेश की राजधानी लखनऊ की चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में स्थित है, में अब एक नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना की घोषणा प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की है. उन्होंने बताया कि यह नया मेडिकल कॉलेज करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा.
ट्रांस-गोमती क्षेत्र को फायदा: इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. इस मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीटें होंगी, जिससे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को और अधिक अवसर मिल सकेंगे. यह परियोजना लखनऊ के चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है.
कैंसर इंस्टीट्यूट परिसर में मिलेंगी सुविधाएं: खास तौर पर ट्रांस-गोमती क्षेत्र के निवासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के मरीजों के लिए भी यह सुविधा महत्वपूर्ण साबित होगी. वर्तमान में कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में विश्वविद्यालय पहले से संचालित है, जिसमें केवल आधिकारिक कार्य होते हैं. अब उसी परिसर में जनरल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनने से यहां व्यापक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार प्राथमिकता: अस्पताल के परीक्षा नियंत्रक डॉ देबशीष शुक्ल ने बताया है कि नए मेडिकल कॉलेज से न केवल एमबीबीएस की पढ़ाई की व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि अस्पताल में सामान्य बीमारियों के इलाज की क्षमता भी बढ़ेगी. इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी और दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को भी राहत मिलेगी. 400 करोड़ रुपये के बजट से आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक उपकरण, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है.
चिकित्सा शिक्षा को मिलेगी नई दिशा: अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर में यह नया कॉलेज बनने से लखनऊ चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा. डीपीआर शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है और जल्द ही आगे की कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद है. इस घोषणा से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों और स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है. ट्रांस-गोमती क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की लंबे समय से मांग की जा रही थी.
प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती: नया मेडिकल कॉलेज इस मांग को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक कदम है. पूर्वांचल के जिलों से आने वाले मरीजों को भी यहां बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी. अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित जनरल मेडिकल कॉलेज लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों की चिकित्सा व्यवस्था को नई ऊंचाई प्रदान करेगा. 100 MBBS सीटों और आधुनिक अस्पताल सुविधाओं के साथ यह परियोजना आने वाले समय में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाएगी.
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