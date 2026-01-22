ETV Bharat / state

अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति बने डॉ. अमित देवगन

लखनऊ : अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति नॉर्दर्न कमांड स्थिति चिकित्सा मुख्यालय के मेजर जनरल डॉ. अमित देवगन को बनाया गया है. बुधवार को प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की मुहर के बाद उनके ओएसडी की तरफ से तैनाती का आदेश जारी कर दिया गया. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों के लिए दी गई है. बता दें कि डॉ. अमित देवगन पीडियाट्रिक विशेषज्ञ हैं.





देशभर से 32 आवेदन आए थे: बता दें कि देश भर से 32 डॉक्टरों ने इस पद के लिए आवेदन किया था. इनमें से पहले 12 फिर 18 आवेदक डॉक्टरों को शार्टलिस्ट किया गया था. दो बार कुलपति पद के लिए साक्षात्कार की तारीखें घोषित की गईं. तीसरी बार 13 जनवरी को तारीख घोषित की गई. 15 डॉक्टरों का साक्षात्कार हुआ. सात सदस्यीय कमेटी ने चार नामों को राजभवन भेजा. इसके बाद बीते सोमवार को चार डॉक्टरों को राजभवन में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था. इसमें चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय से संबद्ध सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, भोपाल, नागपुर एम्स और दिल्ली के डॉक्टर शामिल थे.



अभी तक कौन थे कुलपति: बता दें कि अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. संजीव मिश्र थे. उनका कार्यकाल छह महीने पहले खत्म हो गया था. बाद में कार्यकाल बढ़ा दिया गया. डॉ. संजीव मिश्र केजीएमयू में सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग से हैं. करीब 10 साल जोधपुर एम्स के निदेशक पद की जिम्मेदारी संभाली. फिर साढ़े तीन साल से अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं. इस दौरान उन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काम किया साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल चिकित्सा जगत में लाभकारी है इस पर भी फोकस किया.



संविदा और आउटसोर्सिंग स्टाफ: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी तक यूनिवर्सिटी में एक भी नियमित स्टाफ नहीं है. पूरी व्यवस्था संविदा, आउटसोर्सिंग पर है. यह सबसे बड़ी समस्या है इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिम्मा प्रदेश भर के नर्सिंग, पैरामेडिकल और मेडिकल कॉलेजों को संबद्धता देना है. इन सभी कॉलेजों में एक समय में दाखिला, परीक्षा हो. उनके परिणाम घोषित किए जाएं. ताकि मेडिकल संस्थानों में एकरूपता लाई जा सके. सत्र की गाड़ी पटरी पर लाई जा सके. पर, कई सेमेस्टर की परीक्षाएं लेट लतीफी की शिकार हो चुकी हैं.



