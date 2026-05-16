असम विधानसभा चुनाव में पवन खेड़ा का झूठ कांग्रेस पर भारी पड़ा : हरीश द्विवेदी
असम में चुनाव प्रभारी रहे भाजपा नेता हरीश द्विवेदी ने कहा-बांग्लादेश से घुसपैठ की वजह से देश के आंतरिक ढांचे को बहुत नुकसान हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 11:42 AM IST
लखनऊ : पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण राज्य असम में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की गई मेहनत का परिणाम है. पिछली सरकारों ने पूर्वोत्तर को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ रखा था. मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद असम का भाग्य चमका और माहौल बदल गया. भारतीय जनता पार्टी की असम में विधानसभा जीत की हैट्रिक कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है. इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर अनर्गल आरोप लगाए थे. जनता ने उस मुद्दे पर भी कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया. यह बातें ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बस्ती से पूर्व सांसद और असम में चुनाव प्रभारी रहे हरीश द्विवेदी ने साझा कीं.
हरीश द्विवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होना बहुत जरूरी है. इन दोनों बॉर्डर स्टेट में बांग्लादेश से घुसपैठ की वजह से हमारे आंतरिक ढांचे को बहुत नुकसान हुआ है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले असम में लाखों एकड़ भूमि बांग्लादेशियों ने कब्जाई थी जो स्थानीय लोगों की स्वामित्व वाली थी. उन्होंने बताया कि 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए. असम का विकास शुरू हुआ और जिसका असर 2016 के विधानसभा चुनाव में पहली बार देखने को मिला था. इसके बाद से भाजपा लगातार तीन बार से आसान जीत दर्ज करती चली आ रही है. इस बार सबसे जबरदस्त जीत मिली है. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे संगठन और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का अहम योगदान है.
असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने फर्जी पासपोर्ट का जो आरोप लगाया था उसको लेकर हरीश द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस में चाहे उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा हो या फिर राहुल गांधी हों सभी अनर्गल प्रलाप करते हैं. असम की जनता ने सभी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है. इस तरह के आरोपों से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का मोर फायदा ज्यादा हुआ है.
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