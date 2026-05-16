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असम विधानसभा चुनाव में पवन खेड़ा का झूठ कांग्रेस पर भारी पड़ा : हरीश द्विवेदी

लखनऊ : पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण राज्य असम में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की गई मेहनत का परिणाम है. पिछली सरकारों ने पूर्वोत्तर को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ रखा था. मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद असम का भाग्य चमका और माहौल बदल गया. भारतीय जनता पार्टी की असम में विधानसभा जीत की हैट्रिक कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है. इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर अनर्गल आरोप लगाए थे. जनता ने उस मुद्दे पर भी कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया. यह बातें ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बस्ती से पूर्व सांसद और असम में चुनाव प्रभारी रहे हरीश द्विवेदी ने साझा कीं.

असम विधानसभा चुनाव में पवन खेड़ा का झूठ भारी पड़ा. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)





हरीश द्विवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होना बहुत जरूरी है. इन दोनों बॉर्डर स्टेट में बांग्लादेश से घुसपैठ की वजह से हमारे आंतरिक ढांचे को बहुत नुकसान हुआ है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले असम में लाखों एकड़ भूमि बांग्लादेशियों ने कब्जाई थी जो स्थानीय लोगों की स्वामित्व वाली थी. उन्होंने बताया कि 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए. असम का विकास शुरू हुआ और जिसका असर 2016 के विधानसभा चुनाव में पहली बार देखने को मिला था. इसके बाद से भाजपा लगातार तीन बार से आसान जीत दर्ज करती चली आ रही है. इस बार सबसे जबरदस्त जीत मिली है. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे संगठन और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का अहम योगदान है.



