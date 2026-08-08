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लखनऊ: आशियाना कार मर्डर केस का खुलासा; शराब के ठेके पर हुए विवाद में हुई थी ज्ञानेंद्र की हत्या, दो गिरफ्तार

स्विफ्ट कार में मिले रायबरेली निवासी ज्ञानेंद्र सिंह के शव के मामले में पुलिस ने दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर मर्डर का खुलासा कर दिया.

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औरंगाबाद अंडरपास से गिरफ्तार किये गए आरोपी सचिन 'चाइना' और जीतू (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 7:42 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ के आशियाना के सालेह नगर तिराहे पर लावारिस स्विफ्ट डिजायर कार से मिली रायबरेली निवासी ज्ञानेंद्र सिंह की लाश के मामले में पुलिस ने अंधी हत्या का खुलासा कर दिया है. देशी शराब के ठेके पर विवाद के बाद सिर पर वार करके हत्या करने वाले दो आरोपियों सचिन उर्फ चाइना और जितेंद्र उर्फ जीतू को आशियाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि आशियाना के सालेह नगर में 6 अगस्त को स्विफ्ट कार में शव मिला था. पुलिस जांच में मृतक की शिनाख्त ज्ञानेंद्र सिंह पुत्र उदय भान सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट बरहा, थाना खीरो, जनपद रायबरेली के रूप में हुई थी.

जानकारी देते डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर. (Video Credit: ETV Bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी से खुला हत्या का राज: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ज्ञानेंद्र की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी. आशियाना पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों से खुलासा हुआ कि 6 अगस्त की रात देशी शराब की दुकान पर शराब पीने के दौरान ज्ञानेंद्र का स्थानीय युवकों से विवाद और मारपीट हो गई थी. इस दौरान आरोपियों ने ज्ञानेंद्र के सिर पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद वारदात पर पर्दा डालने के लिए शातिर आरोपियों ने ज्ञानेंद्र के शव को उसी की स्विफ्ट डिजायर कार की पिछली सीट पर लिटा दिया.

3 दिन तक बंद कार में सड़ता रहा शव: इसके बाद गाड़ी को सालेह नगर तिराहे पर लावारिस खड़ा कर आरोपी फरार हो गए. 3 दिन तक बंद कार में रहने के कारण जब शव सड़ने लगा और दुर्गंध आने लगी, तब स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. ज्ञानेंद्र सिंह के भाई शशिवेंद्र सिंह की लिखित तहरीर पर आशियाना थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र कुमार राय द्वारा की जा रही थी. प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र कुमार राय की टीम ने सटीक सुरागों के आधार पर शनिवार को औरंगाबाद अंडरपास से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

औरंगाबाद अंडरपास से दो आरोपी गिरफ्तार: पकड़े गए आरोपियों में सचिन उर्फ चाइना (30 वर्ष) निवासी भदरूख, बंगला बाजार, थाना आशियाना शामिल है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर पूर्व में भी लूट, मारपीट व बलवा का केस दर्ज है. वहीं दूसरा आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतू (37 वर्ष) बंगला बाजार, थाना आशियाना का रहने वाला है. लखनऊ में स्विफ्ट डिजायर कार से सड़ी-गली हालत में मिले शव के मामले में फॉरेंसिक जांच, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सर्विलांस की मदद से आशियाना पुलिस ने अंधी हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए सफलता हासिल की है.

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