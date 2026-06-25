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अयोध्या कांड पर अरविंद केजरीवाल बोले- "बिना FIR के बनी SIT पूरी तरह अवैध, चंपत राय के पास हैं कौन से राज?"

संजय सिंह के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे केजरीवाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

200 करोड़ कैश और चांदी चोरी का आरोप: उन्होंने आरोप लगाया कि इन भ्रष्ट लोगों ने भगवान जी का चढ़ावा, उनकी पवित्र माला और उनकी ऐतिहासिक पादुका तक चोरी कर ली है. देश और दुनिया के श्रद्धालुओं ने बहुत बड़ी आस्था और भावना के साथ भगवान को जो बहुमूल्य हीरे-जवाहरात चढ़ाए थे, वे भी यहाँ से चोरी कर लिए गए हैं. विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का कैश और किसी बड़े श्रद्धालु द्वारा दान की गई 200 किलो चांदी भी मंदिर के खजाने से गायब कर दी गई है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर से आ रही इन नकारात्मक खबरों से मेरा और मुझ जैसे करोड़ों सनातनियों का मन बहुत व्यथित है.

एसआईटी की जांच को बताया धोखा: आप संयोजक ने कहा कि दूसरी ओर सरकार द्वारा गठित SIT केवल छोटे-छोटे कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाकर करोड़ों हिन्दुओं की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है. उन्होंने अपने आधिकारिक कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को वह पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह के साथ सीधे भगवान श्रीराम का भव्य दर्शन करेंगे. राम मंदिर में दर्शन करने के बाद वे प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और वहां मौजूद प्रमुख संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लेंगे. अरविंद केजरीवाल ने दुख जताते हुए कहा कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर से मीडिया और सोशल मीडिया में जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, उससे हर रामभक्त का दिल बहुत आहत है.

पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर खड़े किए सवाल: लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में हुए अरबों रुपए के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा. उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब सोचिए कि चंपत राय ने आखिरकार देश के प्रधानमंत्री को भी हिसाब देने से साफ मना कर दिया. उन्होंने तीखा सवाल उठाया कि ट्रस्ट के चंपत राय की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने देश के शीर्ष नेतृत्व की बात को टाल दिया? केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चंपत राय आखिर ऐसे कौन से राज जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी आज उनके सामने पूरी तरह मजबूर नजर आ रहे हैं.

लखनऊ एयरपोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे रामनगरी अयोध्या के लिए अपनी फ्लीट के साथ रवाना हो गए. इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मुख्य रूप से मौजूद रहे.

लखनऊ: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार शाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट पर भारी संख्या में मौजूद 'आप' कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोली-तिलक लगाया और नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया.

एयरपोर्ट पर मौजूद 'आप' कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत. (Photo Credit: ETV Bharat)

बिना एफआईआर SIT गठन को बताया अवैध: इसी भारी मन और व्यथा के कारण मैं तत्काल जमीनी हकीकत जानने के लिए अभी अयोध्या के लिए सीधे निकल रहा हूं. उन्होंने कानूनी बारीकियों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर समाज में किसी आम व्यक्ति के 100 रुपए भी चोरी हो जाएं, तो स्थानीय थाने में उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज होती है. लेकिन इस बेहद संवेदनशील मामले में तो भगवान के अरबों रुपए चोरी हो गए, कुछ पैसा पुलिस द्वारा रिकवर भी कर लिया गया, फिर भी मुख्य आरोपियों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई. उन्होंने कहा कि मैंने देश का कानून बहुत अच्छी तरह पढ़ा है और समझता हूं कि बिना एफआईआर (FIR) दर्ज किए कानूनी रूप से कोई एसआईटी बन ही नहीं सकती.

सीआरपीसी के नियमों का दिया हवाला: देश की पुरानी आपराधिक संहिता सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी मामले में आधिकारिक एफआईआर के बाद ही एसआईटी का गठन किया जा सकता है. केजरीवाल ने जांच कमेटी पर सीधा सवाल उठाते हुए पूछा कि यह विशेष एसआईटी आखिर किस कानून की किस धारा के तहत बनाई गई है? कानून के मुताबिक इस दिखावटी एसआईटी के पास वास्तविक आरोपियों से जांच करने की कोई वास्तविक पावर ही नहीं है. यह एसआईटी देश के भोले-भाले लोगों की आंखों में केवल एक सरकारी धोखा और धूल झोंकने का प्रयास है. इसका मुख्य काम केवल पर्दे के पीछे बैठे बड़े-बड़े रसूखदार लोगों को किसी भी तरह कानूनी कार्रवाई से बचाना है.

शुक्रवार को अयोध्या में करेंगे बड़ा खुलासा: मीडिया रिपोर्ट में लगातार यह दिखाया जा रहा है कि एसआईटी छोटे-छोटे क्लर्कों और संविदा कर्मचारियों को बुलाकर जांच का ड्रामा कर रही है. जबकि, इतने महीनों और सालों से बड़े स्तर पर संगठित रूप से चल रही यह महाचोरी किसी बहुत बड़े रसूखदार व्यक्ति की शह के बिना तो संभव ही नहीं हो सकती. भगवान के पवित्र चंदे, हीरे-जवाहरात और प्रभु श्रीराम की पादुका की चोरी कोई मामूली प्रशासनिक भ्रष्टाचार का मामला नहीं है. यह एक बहुत ही संगीन और आपराधिक मामला है जिससे दुनिया भर में बसे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है. केजरीवाल ने अंत में चेतावनी देते हुए कहा कि इस एसआईटी का काम केवल मामले की लीपापोती करना है, लेकिन इस घोटाले में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे बड़े मामले हैं जिनके बारे में शुक्रवार को मैं अयोध्या की धरती से विस्तार से बड़ा खुलासा करूंगा.

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अयोध्या कांड: लखनऊ पहुंचे अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले- बिना FIR के बनी SIT पूरी तरह अवैध, चंपत राय के पास हैं कौन से राज?

* लखनऊ एयरपोर्ट पर गरजे अरविंद केजरीवाल; पूछा- चंपत राय की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि पीएम को हिसाब देने से मना कर दिया?

* राम मंदिर से 200 करोड़ कैश और 200 किलो चांदी चोरी; केजरीवाल का एसआईटी (SIT) जांच पर बड़ा हमला.

* "मैंने कानून पढ़ा है, बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बन सकती" - अयोध्या रवाना होने से पहले बोले केजरीवाल.

* भगवान की पादुका और हीरे-जवाहरात तक चोरों ने नहीं छोड़े; केजरीवाल का शुक्रवार को अयोध्या में बड़े खुलासे का दावा.

* संजय सिंह के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे केजरीवाल, हनुमानगढ़ी के संतों से भी करेंगे मुलाकात.