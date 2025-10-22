ETV Bharat / state

वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण समय सीमा बढ़ाने की क्यों की गई अपील, जानिए वजह

केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कब तक तय की है, जानिए.

यूपी में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन.
यूपी में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 9:46 AM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 10:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : यूपी में वक्फ संपत्तियों की संख्या सर्वाधिक है. लगभग 2 लाख से अधिक संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड और 25 हजार से अधिक संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज होनी हैं. इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा तय समय सीमा 5 दिसंबर 2025 के मुकाबले अब तक मात्र 500 से अधिक ही वक्फ संपत्तियों का ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल (UMEED) पर हो पाया है. ऐसे में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अली जैदी ने समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

जानकारी देते शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अली जैदी. (Video Credit : ETV Bharat)

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अली जैदी का कहना है कि उम्मीद पोर्टल तकनीकी जटिलताओं और जागरूकता के अभाव के कारण मुतवल्लियों के लिए बड़ी चुनौती है. पोर्टल नया है, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट और दस्तावेजों की डिजिटल प्रक्रिया को समझने में समय लगता है. हमने ट्रेनर नियुक्त कर दिए हैं. टोल फ्री नंबर भी जारी किया है. अब प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा, लेकिन निर्धारित समय बहुत कम है. इसलिए हम केंद्र सरकार से कम से कम दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि देने की मांग कर रहे हैं. सैयद अली जैदी के मुताबिक अगर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन तय सीमा तक नहीं हुआ तो उन्हें वक्फ की श्रेणी से ही बाहर कर दिया जाएगा, जो समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.

वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए जरूरी कागजात.
वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए जरूरी कागजात. (Photo Credit : ETV Bharat)




शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अली जैदी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियां समुदाय की धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक विरासत की आधारशिला हैं. यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि समुदाय के अस्तित्व और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न है. यदि उम्मीद पोर्टल पर समय से पंजीकरण नहीं हुआ तो हजारों मस्जिदें, कब्रिस्तान, इमामबाड़े, मदरसे और चरिटेबल ट्रस्ट कानूनी रूप से वक्फ की श्रेणी से बाहर हो सकते हैं.

वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए यहां करें काॅल.
वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए यहां करें काॅल. (Photo Credit : ETV Bharat)


मुतवल्लियों को उम्मीद पोर्टल पर आने वाली मुख्य समस्याएं


-वक्फ निर्माण तिथि अनिवार्य, कई पुराने वक्फ की निर्माण तिथि उपलब्ध नहीं होती.

-एक मुतवल्ली के तहत कई संपत्तियां जोड़ने में तकनीकी समस्या है. तोलियात नंबर केवल पहली संपत्ति में भरने का विकल्प.

-मुकदमों का विवरण अधूरा विकल्प है. एक से अधिक केस होने पर कोर्ट का चयन नहीं हो पाता है.

-परिवार के आश्रितों की संख्या भरना अनिवार्य, समुदाय ने इसे वैकल्पिक करने की मांग की.

-पुरानी वक्फ डीड में संपत्ति विवरण स्पष्ट नहीं होने पर फॉर्म भरना मुश्किल.

-Urban क्षेत्रों में वार्ड और Rural क्षेत्र में गांव की सूची पोर्टल पर नहीं दिख रही.

-जमींदारी उन्मूलन से संबंधित बॉन्ड/वार्षिकी रोल का विकल्प पोर्टल में उपलब्ध नहीं है.



यह भी पढ़ें : संभल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनी दुकान सील; अधिकारी बोले- 'बिना अनुमति के बनाया गया बेसमेंट'

यह भी पढ़ें : Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला

Last Updated : October 22, 2025 at 10:39 AM IST

TAGGED:

SHIA SUNNI WAQF BOARD
UMEED PORTAL
UP WAQF BOARD
WAQF PROPERTIES
REGISTRATION OF WAQF PROPERTIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.