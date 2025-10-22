वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण समय सीमा बढ़ाने की क्यों की गई अपील, जानिए वजह
केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कब तक तय की है, जानिए.
लखनऊ : यूपी में वक्फ संपत्तियों की संख्या सर्वाधिक है. लगभग 2 लाख से अधिक संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड और 25 हजार से अधिक संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज होनी हैं. इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा तय समय सीमा 5 दिसंबर 2025 के मुकाबले अब तक मात्र 500 से अधिक ही वक्फ संपत्तियों का ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल (UMEED) पर हो पाया है. ऐसे में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अली जैदी ने समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अली जैदी का कहना है कि उम्मीद पोर्टल तकनीकी जटिलताओं और जागरूकता के अभाव के कारण मुतवल्लियों के लिए बड़ी चुनौती है. पोर्टल नया है, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट और दस्तावेजों की डिजिटल प्रक्रिया को समझने में समय लगता है. हमने ट्रेनर नियुक्त कर दिए हैं. टोल फ्री नंबर भी जारी किया है. अब प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा, लेकिन निर्धारित समय बहुत कम है. इसलिए हम केंद्र सरकार से कम से कम दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि देने की मांग कर रहे हैं. सैयद अली जैदी के मुताबिक अगर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन तय सीमा तक नहीं हुआ तो उन्हें वक्फ की श्रेणी से ही बाहर कर दिया जाएगा, जो समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अली जैदी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियां समुदाय की धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक विरासत की आधारशिला हैं. यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि समुदाय के अस्तित्व और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न है. यदि उम्मीद पोर्टल पर समय से पंजीकरण नहीं हुआ तो हजारों मस्जिदें, कब्रिस्तान, इमामबाड़े, मदरसे और चरिटेबल ट्रस्ट कानूनी रूप से वक्फ की श्रेणी से बाहर हो सकते हैं.
मुतवल्लियों को उम्मीद पोर्टल पर आने वाली मुख्य समस्याएं
-वक्फ निर्माण तिथि अनिवार्य, कई पुराने वक्फ की निर्माण तिथि उपलब्ध नहीं होती.
-एक मुतवल्ली के तहत कई संपत्तियां जोड़ने में तकनीकी समस्या है. तोलियात नंबर केवल पहली संपत्ति में भरने का विकल्प.
-मुकदमों का विवरण अधूरा विकल्प है. एक से अधिक केस होने पर कोर्ट का चयन नहीं हो पाता है.
-परिवार के आश्रितों की संख्या भरना अनिवार्य, समुदाय ने इसे वैकल्पिक करने की मांग की.
-पुरानी वक्फ डीड में संपत्ति विवरण स्पष्ट नहीं होने पर फॉर्म भरना मुश्किल.
-Urban क्षेत्रों में वार्ड और Rural क्षेत्र में गांव की सूची पोर्टल पर नहीं दिख रही.
-जमींदारी उन्मूलन से संबंधित बॉन्ड/वार्षिकी रोल का विकल्प पोर्टल में उपलब्ध नहीं है.
