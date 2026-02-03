ETV Bharat / state

लक्ष्य बड़ा और समय कम है, गांव-गांव, बूथ-बूथ जाकर चुनाव तैयारी में जुटें : अनुप्रिया पटेल

लखनऊ : अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है. गांव-गांव, बूथ-बूथ जाकर आम जनता के बीच पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य करें. आपका जुनून हम सबको बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए ताकत देगा. अनुप्रिया पटेल ने यह बातें सोमवार को लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहीं.

समीक्षा बैठक को संबोधित करतीं अनुप्रिया पटेल. (Photo Credit : ETV Bharat)

लखनऊ में कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि समय रहते हमें सभी कील कांटे को दुरुस्त कर पार्टी संगठन में कार्य करने के लिए जुट जाने की जरूरत है. आने वाला वर्ष चुनाव का है. आने वाले वर्ष में पंचायत चुनाव और विधानसभा के चुनाव होंगे. इन चुनावों में हमें बड़ी सफलता तभी हासिल होगी, जब पार्टी का विचार, पार्टी का झंडा हर गांव, हर बूथ तक पहुंच जाएगा. इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. तब जाकर बड़ा लक्ष्य हासिल करने में हम सब कामयाब होंगे. इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनावों और विधानसभा चुनाव के तैयारी के टिप्स दिए.