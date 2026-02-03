लक्ष्य बड़ा और समय कम है, गांव-गांव, बूथ-बूथ जाकर चुनाव तैयारी में जुटें : अनुप्रिया पटेल
अपना दल की समीक्षा बैठक में अनुप्रिया पटेल के अलावा कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने चुनावी रणनीति साझा की.
लखनऊ : अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है. गांव-गांव, बूथ-बूथ जाकर आम जनता के बीच पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य करें. आपका जुनून हम सबको बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए ताकत देगा. अनुप्रिया पटेल ने यह बातें सोमवार को लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहीं.
लखनऊ में कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि समय रहते हमें सभी कील कांटे को दुरुस्त कर पार्टी संगठन में कार्य करने के लिए जुट जाने की जरूरत है. आने वाला वर्ष चुनाव का है. आने वाले वर्ष में पंचायत चुनाव और विधानसभा के चुनाव होंगे. इन चुनावों में हमें बड़ी सफलता तभी हासिल होगी, जब पार्टी का विचार, पार्टी का झंडा हर गांव, हर बूथ तक पहुंच जाएगा. इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. तब जाकर बड़ा लक्ष्य हासिल करने में हम सब कामयाब होंगे. इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनावों और विधानसभा चुनाव के तैयारी के टिप्स दिए.
बैठक में मौजूद प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल उपस्थित एक-एक पदाधिकारियों से मुखातिब हुए और सभी के साथ सीधा संवाद कर प्रदेश में चल रहे चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया का हाल जाना. इसके बाद उन्होंने पदाधिकारियों को एसआईआर प्रकिया में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करते हुए उचित मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा.
संगठन की समीक्षा बैठक में अपना दल एस के राष्ट्रीय सलाहकार एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओपी कटियार, राष्ट्रीय महासचिव आर. बी. सिंह, रामनयन पटेल, नागेंद्र पटेल, राष्ट्रीय सचिव विनोद गंगवार, गिरजेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष जाटव आरपी गौतम और पार्टी के विधायकगण मौजूद रहे.
