लखनऊ में कैश लुटाने वाले अंतरजनपदीय गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार, 3.90 लाख रुपये बरामद
गुजरात से लखनऊ आने वाले व्यापारियों के कैश कैरियर से लूट का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 11:24 AM IST
लखनऊ : गुजरात से लखनऊ आने वाले व्यापारियों के कैश कैरियर को निशाना बनाकर लाखों रुपये लूटने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के एक और सदस्य को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान अमृतलाल पाल के रूप में हुई है. आरोपी के पास से लूट के 3 लाख 90 हजार रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है. आरोपी को गोमतीनगर थाना क्षेत्र के ग्वारी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है.
इस मामले में एसटीएफ ने पहले ही 7 और 8 नवंबर को गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया था. उनके पास से 48 लाख 45 हजार रुपये की नकदी, अवैध असलहे, कारतूस, वारदात में इस्तेमाल वाहन और लूटे गए दस्तावेज बरामद किए गए थे.
एसटीएफ के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से लखनऊ के गोमतीनगर, विभूतिखंड और आशियाना इलाके में कैश कैरियर से लूट की कई घटनाएं हो रही थीं. गिरोह के सदस्य पहले व्यापारियों के कैश लेकर आने जाने वाले लोगों की रेकी करते थे. इसके बाद चार पहिया वाहन से टक्कर मारकर उन्हें गिरा देते थे. फिर लोहे की रॉड और डंडों से मारपीट करते और पिस्टल दिखाकर नकदी लूटकर फरार हो जाते थे.
पूछताछ में अमृतलाल पाल ने बताया कि वह पहले गुजरात से लखनऊ आने वाले व्यापारियों के कैश कैरियर को ऑटो से लाने ले जाने का काम करता था. इसी दौरान उसे कैश कैरियर के आने जाने का समय, उनके ठिकानों, रास्तों और वाहनों की पूरी जानकारी हो गई थी. ज्यादा पैसा कमाने के लालच में उसने स्थानीय अपराधियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई.
एसटीएफ के मुताबिक अमृतलाल की मुलाकात सौरभ यादव और दिनेश चंद्र यादव से हुई थी. इसके बाद तीनों ने मिलकर कैश कैरियर को लूटने की साजिश रची. अमृतलाल ने गिरोह के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि लूटी जाने वाली रकम का कोई हिसाब किताब नहीं होता है. इसलिए व्यापारी पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे. इसके बाद वह कैश कैरियर की पहचान, उनके आने जाने और नकदी ले जाने के समय की जानकारी गिरोह को देता था. हर लूट में उसे भी हिस्सा मिलता था.
घटनाएं : एसटीएफ के अनुसार गिरोह ने अब तक चार बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है. इनमें 2 मई को विभूतिखंड के विराजखंड में 22 लाख रुपये, 3 जुलाई को गोमतीनगर के विराट मार्केट में 45 लाख रुपये, 3 सितंबर को मेयो अस्पताल के पास 80 लाख रुपये और 24 अक्टूबर को आशियाना इलाके में 1 करोड़ 55 लाख रुपये की लूट शामिल है. इस तरह इन चार वारदातों में कुल 3 करोड़ 2 लाख रुपये की लूट की गई.
यह भी पढ़ें : लखनऊ कितना सुरक्षित? कहीं लिफ्ट मांगकर काटी जेब, कहीं कार का शीशा खुलवाकर टप्पेबाजी
यह भी पढ़ें : राजधानी लखनऊ में सेल्समैन को लहूलुहान कर लूट लिए 10 लाख