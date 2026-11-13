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लखनऊ में कैश लुटाने वाले अंतरजनपदीय गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार, 3.90 लाख रुपये बरामद

एसटीएफ की गिरफ्त में लूट का आरोपी अमृतलाल पाल. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : गुजरात से लखनऊ आने वाले व्यापारियों के कैश कैरियर को निशाना बनाकर लाखों रुपये लूटने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के एक और सदस्य को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान अमृतलाल पाल के रूप में हुई है. आरोपी के पास से लूट के 3 लाख 90 हजार रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है. आरोपी को गोमतीनगर थाना क्षेत्र के ग्वारी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है.



इस मामले में एसटीएफ ने पहले ही 7 और 8 नवंबर को गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया था. उनके पास से 48 लाख 45 हजार रुपये की नकदी, अवैध असलहे, कारतूस, वारदात में इस्तेमाल वाहन और लूटे गए दस्तावेज बरामद किए गए थे.