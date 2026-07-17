लखनऊ में एक और फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापा, 8 लोग हिरासत में
सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित ओमैक्स सिटी में संचालित हो रहा था इंटरनेशनल कॉल सेंटर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 9:59 AM IST
लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित ओमैक्स सिटी में संचालित साइबर ठगी के एक और बड़े अड्डे का भंडाफोड़ लखनऊ पुलिस ने किया है. साइबर अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने गुरुवार देर रात सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में छापेमारी कर एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है.
डीसीपी क्राइम आईपीएस किरण यादव ने बताया कि पुलिस को इनपुट मिला था कि सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित ओमैक्स सिटी में एक फ्लैट से फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलाया जा रहा है. सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात दबिश दी और वहां मौजूद लोगों को हिरासत में ले लिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि कॉल सेंटर के जरिए लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया जाता था. यह इंटरनेशनल कॉल सेंटर था, जहां से देश-विदेश के लोगों को कॉल कर ठगी किए जाने की आशंका है. आरोपियों से पूछताछ जारी है.
डीसीपी क्राइम के मुताबिक इस मामले में पुनीत वर्मा और देवेंद्र पटेल को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार भी किया है. इनके अलावा कॉल सेंटर में काम कर रहे अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. काल सेंटर से बरामद कई तरह के डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है. नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. फिलहाल आठ लोग गिरफ्त में हैं.
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