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लखनऊ में एक और फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापा, 8 लोग हिरासत में

लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित ओमैक्स सिटी में संचालित साइबर ठगी के एक और बड़े अड्डे का भंडाफोड़ लखनऊ पुलिस ने किया है. साइबर अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने गुरुवार देर रात सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में छापेमारी कर एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है.

जानकारी देतीं डीसीपी क्राइम आईपीएस किरण यादव. (Video Credit : ETV Bharat)



डीसीपी क्राइम आईपीएस किरण यादव ने बताया कि पुलिस को इनपुट मिला था कि सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित ओमैक्स सिटी में एक फ्लैट से फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलाया जा रहा है. सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात दबिश दी और वहां मौजूद लोगों को हिरासत में ले लिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि कॉल सेंटर के जरिए लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया जाता था. यह इंटरनेशनल कॉल सेंटर था, जहां से देश-विदेश के लोगों को कॉल कर ठगी किए जाने की आशंका है. आरोपियों से पूछताछ जारी है.