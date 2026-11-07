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लखनऊ: रमाडा होटल में स्टॉल लगाने गया पशुपालन विभाग का कर्मचारी लापता, 5 लाख की फिरौती मांगी गई.

पशुपालन विभाग के कर्मचारी ऋषभ त्रिपाठी लापता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां बीते दिनों एक होटल में स्टॉल लगाने गए युवक के अचानक लापता होने के बाद अब उसकी सकुशल रिहाई के एवज में पांच लाख रुपये की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बेटे के अचानक गायब होने और फिरौती की इस मांग से परेशान उसकी मां ने पुलिस से गुहार लगाई है. आशियाना के सेक्टर एन की रहने वाली सोनिया त्रिपाठी के मुताबिक उनके 28 वर्षीय बेटे ऋषभ त्रिपाठी पशुपालन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत हैं.

मैसेज और कॉल्स से संपर्क टूटने पर दर्ज हुई गुमशुदगी: पीड़िता ने बताया कि बीती 30 अक्टूबर को ऋषभ अपने कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के साथ रमाडा होटल में आधिकारिक स्टॉल लगाने के लिए गया था. शाम के समय करीब छह बजे उनकी बेटे से फोन पर आखिरी बार बातचीत हुई थी, लेकिन जब रात ग्यारह बजे दोबारा फोन किया तो मोबाइल पूरी तरह स्विच ऑफ मिला. काफी खोजबीन और प्रयास के बाद भी जब कोई संपर्क नहीं हो सका तो सहकर्मियों के माध्यम से थाने पर सूचना दी गई. इसके बाद पशुपालन विभाग के वरिष्ठ सहायक अतुल प्रकाश की तहरीर पर 31 अक्टूबर को बंथरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी गई थी.