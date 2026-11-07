लखनऊ: रमाडा होटल में स्टॉल लगाने गया पशुपालन विभाग का कर्मचारी लापता, 5 लाख की फिरौती मांगी गई.
लखनऊ के बंथरा इलाके में रमाडा होटल से लापता हुए पशुपालन विभाग के कर्मचारी की रिहाई के लिए 5 लाख की फिरौती मांगी गई है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:31 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां बीते दिनों एक होटल में स्टॉल लगाने गए युवक के अचानक लापता होने के बाद अब उसकी सकुशल रिहाई के एवज में पांच लाख रुपये की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बेटे के अचानक गायब होने और फिरौती की इस मांग से परेशान उसकी मां ने पुलिस से गुहार लगाई है. आशियाना के सेक्टर एन की रहने वाली सोनिया त्रिपाठी के मुताबिक उनके 28 वर्षीय बेटे ऋषभ त्रिपाठी पशुपालन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत हैं.
मैसेज और कॉल्स से संपर्क टूटने पर दर्ज हुई गुमशुदगी: पीड़िता ने बताया कि बीती 30 अक्टूबर को ऋषभ अपने कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के साथ रमाडा होटल में आधिकारिक स्टॉल लगाने के लिए गया था. शाम के समय करीब छह बजे उनकी बेटे से फोन पर आखिरी बार बातचीत हुई थी, लेकिन जब रात ग्यारह बजे दोबारा फोन किया तो मोबाइल पूरी तरह स्विच ऑफ मिला. काफी खोजबीन और प्रयास के बाद भी जब कोई संपर्क नहीं हो सका तो सहकर्मियों के माध्यम से थाने पर सूचना दी गई. इसके बाद पशुपालन विभाग के वरिष्ठ सहायक अतुल प्रकाश की तहरीर पर 31 अक्टूबर को बंथरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी गई थी.
फिरौती की कॉल आते ही परिवार के उड़े होश: मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब छह नवंबर को पीड़ित मां के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात व्हाट्सएप कॉल आई. फोन करने वाले ने धमकी देते हुए कहा कि यदि पांच लाख रुपये दे दिए जाएं तो उसके बेटे को सही सलामत एक तयशुदा लोकेशन पर छोड़ दिया जाएगा. यह डरावनी बात सुनते ही पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी बंथरा पुलिस को दी और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए बेटे को सकुशल बरामद करने की मांग की.
पुलिस की सर्विलांस टीम और सीसीटीवी के जरिए तलाश जारी: फिलहाल पुलिस ने मां की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और मोबाइल नंबर के आधार पर सर्विलांस सेल की मदद ली जा रही है. बंथरा थाना प्रभारी राजेश सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम होटल और आसपास के तमाम रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. आरोपियों का सुराग लगाने और पीड़ित युवक को सकुशल उनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
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