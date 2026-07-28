ETV Bharat / state

ETV Bharat Impact: लखनऊ आंंगनबाड़ी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को मिला नियुक्ति पत्र, बोलीं- धन्यवाद ईटीवी भारत

अभ्यर्थी श्रद्धा रावत को मिला नियुक्ति पत्र. ( Photo Credit; ETV Bharat )