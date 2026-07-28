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ETV Bharat Impact: लखनऊ आंंगनबाड़ी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को मिला नियुक्ति पत्र, बोलीं- धन्यवाद ईटीवी भारत

मार्च 2026 में दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही थी. नियुक्ति के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी.

अभ्यर्थी श्रद्धा रावत को मिला नियुक्ति पत्र.
अभ्यर्थी श्रद्धा रावत को मिला नियुक्ति पत्र. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 3:27 PM IST

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लखनऊ : आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में चयन होने के बावजूद नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रही अभ्यर्थी को आखिरकार नियुक्ति पत्र मिल गया है. यह कार्रवाई ईटीवी भारत में प्रकाशित खबर के आधार पर की गई है.

आलमनगर की रहने वाली श्रद्धा रावत का द्वितीय वरीयता में चयन हुआ था. दस्तावेजों का सत्यापन और जिलाधिकारी से मंजूरी मिलने के बावजूद श्रद्धा रावत को लंबे समय तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला था.

कई बार विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी समाधान नहीं निकला. इसके बाद उन्होंने समाधान दिवस में जिलाधिकारी से शिकायत की थी. ईटीवी भारत ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया था. खबर में बताया गया था कि द्वितीय वरीयता में चयनित कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं, जबकि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

खबर प्रसारित होने के बाद बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने लंबित मामलों पर कार्रवाई शुरू की. इसके बाद श्रद्धा रावत को आंगनबाड़ी सहायिका पद का नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया. नियुक्ति पत्र मिलने के बाद श्रद्धा रावत ने एक वीडियो जारी कर ईटीवी भारत का धन्यवाद किया.

उन्होंने कहा कि जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तब ईटीवी भारत ने उनकी आवाज को प्रमुखता से उठाया. खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने कार्रवाई की और उन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया. उन्होंने जिला प्रशासन और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का भी आभार जताया.

यह भी पढ़ें : आंंगनबाड़ी भर्ती; सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र न मिलने का आरोप, तहसील दिवस पर जिलाधिकारी से लगाई गुहार

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