लोहिया संस्थान में कान्फ्रेंस; रासायनिक खाद और आर्सेनिक पानी से हो रहीं गंभीर बीमारियां

लोहिया संस्थान में आयोजित एसोसिएशन फॉर मेडिकल अपडेट (एएमयूकॉन 2025) की कान्फ्रेंस में वक्ताओं ने रखे विचार.

लोहिया संस्थान में कान्फ्रेंस. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : December 19, 2025 at 9:03 AM IST

लखनऊ : रासायनिक खाद का इस्तेमाल फसल के साथ सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है. इसकी वजह से लोगों में कई तरह की गंभीर बीमारियां पनप रही हैं. इनमें डायबिटीज, दिल, किडनी समेत दूसरे अंगों की बीमारियां शामिल हैं. इसके अलावा आर्सेनिक युक्त पानी से भी घातक बीमारियों फैल रही हैं. यह बातें गुरुवार को लोहिया संस्थान में आयोजित एसोसिएशन फॉर मेडिकल अपडेट (एएमयूकॉन 2025) की कान्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहीं.

लोहिया संस्थान के प्रेक्षागृह में आयोजित कान्फ्रेंस में बायोकेमेस्ट्री विभाग के डॉ. मनीष राज कुलश्रेष्ठ ने कहा कि फसल में अंधाधुंध केमिकल युक्त खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है. जिस पानी से फसल की सिंचाई की जा रही है. उसमें हानिकारक आर्सेनिक पाया जा रहा है. ऐसे में शरीर में हैवी मेटल की मात्रा बढ़ गई है. जिससे किडनी, डायबिटीज, न्यूरो, दिल, पेट संबंधी दूसरी गंभीर बीमारियां हो रही हैं. खून की जांच में बड़े पैमाने पर हैवी मेटल पाया जा रहा है. यह मेटल कहीं न कहीं भोजन व पानी की वजह से शरीर में दाखिल हो रहा है. आईसीपीएमएस (इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर) जांच से शरीर में मेटल की जांच की जा सकती है.

डॉ. मनीष ने कहा कि बहुत से लोग पेंट के कारखानों में काम करते हैं. बैटरी का काम करते हैं. असावधानी से काम करने के कारण लेड (सीसा) शरीर में पहुंच रहा है. इससे सबसे ज्यादा नुकसान दिमाग को हो रहा है. भूलने की समस्या हो रही है. दिमाग व नसों लेड से होने वाली बीमारी को लेड पॉइजनिंग कहते हैं. जो शरीर के कई अंगों मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, किडनी, खून को नुकसान पहुंचाती है. बच्चों में सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याएं पनपती हैं. पेट दर्द, एनीमिया, उच्च रक्तचाप और वयस्कों में प्रजनन समस्याएं हो सकती हैं. गंभीर मामलों में मरीज कोमा में जा सकता है. जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है.



लोहिया के निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने कहा कि लेड प्वाइजनिंग एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है. औद्योगिक प्रदूषण, अनियमित बैटरी रीसाइक्लिंग, दूषित जल-स्रोत, पारंपरिक पेंट तथा कुछ घरेलू उत्पादों में सीसे की उपस्थिति के कारण यह समस्या गांव, शहरी क्षेत्रों में देखी जा रही है. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े एवं जनसंख्या वाले राज्य में लैड से ग्रसित व्यक्ति की पहचान, निगरानी और रोकथाम के लिए समन्वित प्रयासों की अत्यंत आवश्यकता है. इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनोस्को के सहयोग से लोहिया संस्थान में लेड प्वाइजनिंग की पहचान, आकलन और रोकथाम के लिए संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं. इसके अंतर्गत स्क्रीनिंग, प्रयोगशाला-आधारित आकलन तथा बायोकैमिस्ट्री और कम्युनिटी मेडिसिन विभागों के सहयोग से बहुविषयक अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है.


