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लखनऊ में एएमसी सेंटर की पासिंग आउट परेड, 120 एनसीओ हुए जूनियर लीडरशिप के लिए तैयार

जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि इस परेड में 120 कोर्स एनसीओज ने हिस्सा लिया, जिन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग दी गयी.

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ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दी गयी ट्रेनिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 6:19 PM IST

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लखनऊ: आर्मी मेडिकल कोर (एएमसी) सेंटर और कॉलेज लखनऊ के ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बुधवार को सीनियर कैडर कोर्स के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में एक कोर्स-समापन परेड हुई. इस परेड में 120 कोर्स एनसीओज (NCOs) ने हिस्सा लिया, जिन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षित किया गया था, जो आने वाले समय में उच्च पद ग्रहण करेंगे.

मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि इन सैनिकों को दिए गए सैन्य प्रशिक्षण ने उनके मनोबल, आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को बढ़ाया है, जिससे वे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के मूल्यों और लोकाचार के साथ जूनियर नेतृत्व की भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए तैयार हो गए हैं. कोर्स-समापन परेड सैन्य सटीकता और पारंपरिक भव्यता से परिपूर्ण थी. इस औपचारिक परेड का निरीक्षण मेजर जनरल विनोद कुमार पात्रा, कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज, एएमसी सेंटर और कॉलेज ने किया.

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लीला राम साहू को कोर्स में प्रथम स्थान पाया. (Photo Credit: ETV Bharat)

मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर के हवलदार (नर्सिंग असिस्टेंट) लीला राम साहू को कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 'नायक दीपक सिंह, वीर चक्र रोलिंग ट्रॉफी' और 'लेफ्टिनेंट जनरल पीवी रामचंद्रन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया. कोर्स को संबोधित करते हुए निरीक्षण अधिकारी ने उनकी बेहतरीन वेशभूषा और परेड के त्रुटिहीन संचालन के लिए उनकी सराहना की. जनरल अधिकारी ने इस तथ्य पर जोर दिया कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, युद्ध और शांति दोनों ही स्थितियों में हमारे सैनिकों को गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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ट्रेनिंग से मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ा (Photo Credit: ETV Bharat)

साथ ही उन्होंने सैनिकों से उच्चतम स्तर की पेशेवर दक्षता बनाए रखते हुए कोर की परंपराओं को अक्षुण्ण रखने का आह्वान किया. उन्होंने बताया कि इस परेड को कोर्स एनसीओज (NCOs) के रिश्तेदारों और मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक कोर्स (MOBC), बेसिक नर्सिंग ऑफिसर्स कोर्स (BNOC) और एएमसी (गैर-तकनीकी) पोस्ट कमीशनिंग कोर्स के अधिकारियों ने भी देखा.

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