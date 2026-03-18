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लखनऊ में एएमसी सेंटर की पासिंग आउट परेड, 120 एनसीओ हुए जूनियर लीडरशिप के लिए तैयार

ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दी गयी ट्रेनिंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )