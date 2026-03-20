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लखनऊ में अलविदा जुमा की नमाज़ शांतिपूर्वक संपन्न; काली पट्टी बांधकर किया विरोध, ड्रोन से निगरानी

प्रदर्शनकारियों ने ईरान के समर्थन में आवाज़ उठाई और कई नमाज़ियों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया.

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लखनऊ में प्रति व्यक्ति फ़ित्रा की न्यूनतम राशि 70 रुपये तय की गई. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 4:11 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ में अलविदा जुमा की नमाज़ शुक्रवार को शहर की लगभग डेढ़ हजार मस्जिदों में पूरी अकीदत और शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई. इस विशेष अवसर पर प्रमुख मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के अत्यंत कड़े प्रबंध किए गए थे. पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरों के माध्यम से आसमान से निगरानी रखी, जबकि जमीन पर पीएसी और अन्य सुरक्षा बलों की भारी तैनाती रही. ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद और बड़े इमामबाड़े स्थित मस्जिदों सहित शहर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नज़र रखी गई.

नमाज़ियों ने प्रतीकात्मक विरोध किया: नमाज़ के बाद आसिफी मस्जिद के बाहर नमाज़ियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें अमेरिका और इज़रायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों ने ईरान के समर्थन में आवाज़ उठाई और कई नमाज़ियों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया.

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अलविदा की नमाज़ काली पट्टी बांधकर पढ़ी गई. (Photo Credit: ETV Bharat)

उनका कहना था कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनेई के खिलाफ हो रही कथित साजिशों और हमलों के विरोध में यह प्रतीकात्मक कदम उठा रहे हैं. नमाज़ियों ने विश्व समुदाय से अपील की कि वे निर्दोषों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें.

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जरूरतमंदों की मदद का महीना. (Photo Credit: ETV Bharat)

सादगी से मनाई जाएगी ईद: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए मौलाना मकातिब ने बताया कि इस बार अलविदा की नमाज़ काली पट्टी बांधकर पढ़ी गई है और आने वाली ईद भी सादगी के साथ मनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि दुनिया को यह कड़ा संदेश देना आवश्यक है कि ईरान में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस बार ईद के दौरान पारंपरिक तड़क-भड़क और खुशियों से परहेज किया जाएगा, हालांकि धार्मिक इबादत और नमाज़ का सिलसिला पूर्ववत जारी रहेगा. मौलाना ने रमज़ान के महीने को आपसी भाईचारे और जरूरतमंदों की मदद का महीना बताया.

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संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के इंतज़ाम. (Photo Credit: ETV Bharat)

इंसानियत के लिए दुआ: धार्मिक गुरुओं ने इस मौके पर 'सदक़ा-ए-फ़ित्रा' की अहमियत पर जोर देते हुए इसे ईद की नमाज़ से पहले अदा करने की अपील की. मौलाना फजलुल मन्नान रहमानी ने जानकारी दी कि इस साल लखनऊ में प्रति व्यक्ति फ़ित्रा की न्यूनतम राशि 70 रुपये तय की गई है. टीले वाली मस्जिद के इमाम ने अपने खुत्बे में रोजों की कबूलियत, गुनाहों की माफी और पूरी इंसानियत की भलाई के लिए विशेष दुआ कराई. नमाज़ संपन्न होने के बाद सभी लोग शांतिपूर्वक अपने घरों को लौट गए और पूरे शहर में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहा.

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