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लखनऊ के नामी स्कूल में हैवानियत: नर्सरी के छात्र को क्लास मॉनिटर ने 12 मिनट तक बेरहमी से पीटा; हालत नाजुक, छात्रा बर्खास्त

सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद घायल बच्चे को पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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क्लासरूम में पिटता रहा मासूम और गायब रहे शिक्षक, परिजनों ने लखनऊ के स्कूल में किया हंगामा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 9:20 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन योजना की एएलएस एकेडमी में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां नर्सरी में पढ़ने वाले 5 वर्षीय छात्र की कथित तौर पर उसी की कक्षा की मॉनिटर छात्रा ने लगातार करीब 12 मिनट तक बेरहमी से पिटाई कर दी.

यह वाकया स्कूल के क्लासरूम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. वृंदावन सेक्टर-6 निवासी बृजेंद्र कुमार का पांच वर्षीय मासूम बेटा एएलएस एकेडमी में नर्सरी का छात्र है.

लखनऊ के एएलएस एकेडमी में छात्र की पिटाई मामले में आरोपी छात्रा स्कूल से निष्कासित, (Video Credit: ETV Bharat)

चेहरे पर सूजन देख उड़े होश: जब मासूम बच्चा स्कूल की छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर गंभीर सूजन थी तथा गाल और कान पर चोट के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे. डरा-सहमा बच्चा घर के एक कोने में दुबक गया, जिसे देखकर परिजन भी बेहद चिंतित और परेशान हो उठे. बेटे की यह हालत देखकर घबराए माता-पिता तुरंत स्कूल पहुंचे और उन्होंने स्कूल प्रबंधन से कक्षा का सीसीटीवी फुटेज दिखाने की जिद की. काफी हीलाहवाली के बाद जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तो उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

12 मिनट तक बरसते रहे थप्पड़: सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि क्लास मॉनिटर बनी छात्रा मासूम छात्र को लगातार थप्पड़ और घूंसे मारती हुई दिखाई दे रही है. पीड़ित परिवार का कहना है कि यह पूरी घटना करीब 12 मिनट तक क्लासरूम के भीतर बेखौफ तरीके से चलती रही. परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि इस दौरान न तो किसी शिक्षक ने और न ही किसी अन्य स्कूल स्टाफ ने क्लास में आकर हस्तक्षेप किया. उनका कहना है कि यदि समय रहते किसी आया या शिक्षक ने बच्चे को बचाने की कोशिश की होती, तो उसे इतनी चोटें नहीं आतीं.

घायल छात्र ट्रॉमा सेंटर में भर्ती: इस खौफनाक घटना के बाद बच्चे की तबीयत अचानक काफी बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे तत्काल पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया. फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में बच्चे का अस्पताल में सघन इलाज जारी है. इस अमानवीय घटना को लेकर गुस्साए परिजनों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर भारी हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन जताया. स्कूल में बढ़ते हंगामे को देखते हुए आखिरकार स्कूल प्रशासन ने पूरे प्रकरण की आंतरिक जांच करने की बात कही.

आरोपी छात्रा स्कूल से निष्कासित: स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपी छात्रा को तत्काल प्रभाव से स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है. इसके साथ ही स्कूल प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का भरोसा दिलाया है. स्कूल प्रबंधन की ओर से इस पूरे मामले की एक लिखित शिकायत पीजीआई थाने में भी दर्ज कराई गई है. पीजीआई थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है.

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