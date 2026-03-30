क़ानून और नैतिकता अलग-अलग: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; लिव-इन में रहना अपराध नहीं, भले ही पुरुष शादीशुदा हो
हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग महिला और शादीशुदा पुरुष आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कोई आपराधिक मामला नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 7:50 PM IST
रिपोर्ट- प्रशांत मिश्र
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर के एक मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया. अपना फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग महिला और एक शादीशुदा पुरुष आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कोई आपराधिक मामला नहीं है. इसके बाद इस फैसले को लेकर लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.
फैसले पर बंटी राय: जहां एक तबका कोर्ट के फैसले के साथ नजर आ रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे सामाजिकता और न्याय के संतुलन को बिगाड़ने वाला बता रहा है. शाहजहांपुर में एक महिला की मां ने जैतीपुर थाने में नेतराम नाम के व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 87 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने इसमें नेतराम के सहयोगी धनपाल को भी आरोपी बनाया था. महिला द्वारा दर्ज कराई गई FIR के खिलाफ नेतराम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
कोर्ट की सुनवाई और निष्कर्ष: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता महिला की बेटी नेतराम के साथ अपनी मर्जी से रह रही है. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि दो बालिग अपनी इच्छा से लिव-इन रिलेशन में रह सकते हैं और यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. महिला की मां ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोपी युवक पहले से शादीशुदा है. इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादीशुदा होने के बावजूद, यदि दोनों की सहमति है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा.
कोर्ट ने सुरक्षा का आदेश दिया: कोर्ट ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही शाहजहांपुर के एसपी को कपल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने यह भी पाया कि महिला ने पहले ही एसपी को शिकायत देकर अपनी और नेतराम की जान को खतरा बताया था. महिला ने अपने परिवार द्वारा नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई थी.
कानूनी विशेषज्ञों की राय: फैसले के बाद समाज में बहस तेज हो गई है. लखनऊ की सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता वर्षा सिंह ने कहा कि यह फैसला व्यक्तिगत अधिकारों को स्पष्ट करता है. उनके अनुसार, दो बालिग लोग अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं, भले ही उनमें से कोई शादीशुदा हो. उन्होंने इसे कानूनी रूप से सही और समर्थन योग्य बताया.
सामाजिक दृष्टिकोण से चिंता: वकील वर्षा सिंह ने कहा कि सामाजिक नजरिए से यह निर्णय कुछ लोगों को गलत लग सकता है, लेकिन कानूनी रूप से यह उचित है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि शादी के बाद भी दो लोग सहज नहीं हैं तो उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता शिशिर ने इस फैसले पर आपत्ति जताई. उनका मानना है कि यह निर्णय समाज को गलत दिशा में ले जा सकता है.
शादी संस्था पर बहस: सामाजिक कार्यकर्ता शिशिर ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था में शादी एक महत्वपूर्ण संस्था है. यदि शादी के बावजूद अन्य संबंधों की खुली छूट दी जाएगी तो इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है. इसी तरह अधिवक्ता अलका लामा ने भी मिश्रित प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले पहले भी दिए जा चुके हैं, जिनमें बालिगों को साथ रहने की स्वतंत्रता दी गई है.
कानून बनाम समाज: अलका लामा के अनुसार, कानूनी तौर पर ये फैसले सही हैं और व्यक्तिगत अधिकारों को मजबूत करते हैं. हालांकि, सामाजिक स्तर पर इन्हें स्वीकार करना आसान नहीं होता. उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में शादी एक मजबूत बंधन है. ऐसे में इस तरह की स्वतंत्रता सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है.
समाज पर प्रभाव की आशंका: अधिवक्ता अजय बिषेन ने कहा कि इस तरह के फैसले समाज को नई सोच की ओर ले जाते हैं. कुछ मामलों में ये फैसले लाभदायक हो सकते हैं. लेकिन जब अधिकारों की चर्चा व्यापक होती है तो इसका असर सामाजिक संरचना पर पड़ता है. उनके अनुसार, ऐसे फैसले भारतीय संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं.
18 साल से अधिक उम्र के युवाओं के अधिकार: 18 साल से अधिक उम्र के कपल को एक साथ रहने संबंध बनाने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कोर्ट ने कई फैसले सुनाए हैं. कोर्ट के फैसलों के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप में 18 साल से अधिक उम्र के कपल रह सकते हैं. इसे संवैधानिक अधिकार के तौर पर देखा जाता है, जिसे आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा कोर्ट मानती है.
लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी के साथ रह सकता है. वह शादी भी कर सकता है. परिवार व समाज इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा या फैसला लिव इन रिलेशनशिप को अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी मान्यता देता है.
- एस खुशबू बनाम कन्नियाम्मल और अन्य: इस 2010 के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि लिवइन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है. सामाजिक स्तर पर इसे गलत माना जा सकता है, लेकिन कानून इसमें कुछ भी गलत नहीं है.
- डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैअम्मल: इस 2010 के मामले में फैसला देते हुए कोर्ट लिवइन रिलेशनशिप को कानूनी तौर पर वैध माना और कहा कि दो बालिग जो लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं. पति-पत्नी की तरह तो जीवन यापन कर रहे हों, तो ऐसे मामले में घरेलू हिंसा डीवी एक्ट के तहत महिला को अधिकार प्राप्त होंगे.
- इंद्र शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा: इस 2013 के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लिन इन रिलेशनशिप को एक अलग कैटेगरी बनाता है. कोर्ट ने कहा कि अगर एक कपल लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है ,तो महिला को सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे.
- लता सिंह बना स्टेट ऑफ यूपी: इस 2006 के मामले में कोर्ट ने बाली व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीवनसाथी का चयन करने का अधिकार दिया है. यह अधिकार पर्सनल लिबर्टी देता है
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ: इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रिश्तो की आजादी को व्यापक रूप से कानूनी स्वीकार्यता दी है. कोर्ट ने माना कि सहमति से बने संबंध को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए.
कपल्स को सुरक्षा का अधिकार: लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को कोर्ट की ओर से तमाम अधिकार व सुरक्षा दी गई है. लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि लिव-इन रिलेशनशिप शादी नहीं है. इसलिए इसमें रहने वाले कपल्स को सभी वैधानिक अधिकार नहीं मिलते. अभी तक शादीशुदा लोगों के लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं था.
कोर्ट के आदेश से स्थिति हुई साफ: इसी कारण पुलिस को इस तरह के मामलों में शिकायतें मिलती थीं और कार्रवाई भी होती थी. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है. अब शादीशुदा पुरुष या महिला भी अपनी मर्जी से किसी अन्य बालिग व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं. इसे आपराधिक श्रेणी में नहीं माना जाएगा.
सुरक्षा का अधिकार और जिम्मेदारी: यदि ऐसे कपल्स को परिवार की ओर से धमकी या खतरा महसूस होता है, तो पुलिस उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी. कोर्ट ने साफ किया है कि सहमति से साथ रहना व्यक्तिगत अधिकार का हिस्सा है. ऐसे मामलों में पुलिस को संरक्षण देना होगा. इससे कपल्स को कानूनी सुरक्षा का भरोसा मिलता है.
महिलाओं के कानूनी अधिकार: यह भी जानना जरूरी है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सुरक्षा और मेंटेनेंस का अधिकार मिलता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीवन के अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत कानूनी मान्यता दी है. हालांकि, लिव-इन रिलेशनशिप को शादी के बराबर दर्जा नहीं दिया गया है. इसलिए सभी वैवाहिक अधिकार इसमें लागू नहीं होते.
घरेलू हिंसा कानून के तहत सुरक्षा: यदि महिला और पुरुष लंबे समय से साथ रह रहे हैं, तो उन्हें घरेलू हिंसा कानून के तहत सुरक्षा मिलती है. महिला को घरेलू हिंसा से सुरक्षा, रहने का अधिकार और आर्थिक सहायता पाने का हक होता है. यह प्रावधान महिलाओं को असुरक्षित स्थिति से बचाने के लिए बनाया गया है. कानून ऐसे संबंधों को भी संरक्षण देने की कोशिश करता है.
बच्चों के अधिकार और कानूनी मान्यता: लिव-इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को कोर्ट कानूनी मान्यता देता है. ऐसे बच्चों को माता-पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है. सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक साथ रहने वाले जोड़ों के बच्चों को वैध मानते हुए यह अधिकार दिया है. इससे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है.
महिला के संपत्ति और भरण-पोषण अधिकार: हालांकि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को सीधे तौर पर संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता. लेकिन उन्हें भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार होता है. यह प्रावधान महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से है. ऐसे मामलों में कोर्ट परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है.
जमीनी हकीकत और चुनौतियां: लखनऊ के क्रिमिनल लॉयर वीर बहादुर सिंह के अनुसार, कोर्ट द्वारा दिए गए अधिकार सहमति पर आधारित हैं. लेकिन जमीनी हकीकत कई बार अलग होती है. कई मामलों में कपल्स के बीच समय के साथ दूरियां बढ़ जाती हैं. ऐसे में रिश्ते को खत्म करना मुश्किल हो जाता है.
विवाद और कानूनी जटिलताएं: कई बार विवाद बढ़ने पर महिला पुरुष पर दुष्कर्म के आरोप लगा देती है. कानून में महिला के बयान को अहम माना जाता है, जिससे एफआईआर दर्ज हो जाती है. वहीं कुछ मामलों में विवाद इतना बढ़ जाता है कि रिश्ता आपराधिक घटनाओं तक पहुंच जाता है. इससे दोनों पक्षों के लिए स्थिति गंभीर हो जाती है.
सामाजिक अस्वीकार्यता का असर: समाज अभी भी लिव-इन रिलेशनशिप को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता. ऐसे में इसमें रहने वाले युवक-युवती अक्सर सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ जाते हैं. परिवार और समाज का सहयोग न मिलने से मानसिक दबाव बढ़ता है. कई बार यह स्थिति गंभीर मानसिक समस्याओं का रूप ले लेती है.
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