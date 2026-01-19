ETV Bharat / state

लखनऊ में भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से, यूपी विधानमंडल मेजबान, क्या होगा खास जानिए?

लखनऊ में भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से. ( etv bharat )

लखनऊ: लखनऊ में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और भारत की विधानसभाओं/विधान परिषदों के सचिवों का 62वां सम्मेलन 19 से 23 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन की मेजबानी उत्तर प्रदेश विधानमंडल कर रहा है. सम्मेलन के अंतर्गत देशभर से आए पीठासीन अधिकारी, सचिव और गणयमान्य प्रतिनिधि विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, सदन संचालन, सुशासन और समसामयिक विधायी विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श करेंगे.





कौन-कौन भाग लेगा: विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल, आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, सभापति विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित देश के विभिन्न राज्यों और विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, सभापति, अध्यक्ष और सचिव शामिल होंगे. इस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन विधान भवन लखनऊ में होगा. उद्घाटन सत्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन, समूह चित्र और विभिन्न समितियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी. 20 जनवरी को सत्र के दौरान एजेंडा बिंदुओं पर गहन चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन भी प्रस्तावित है. 21 जनवरी को समापन सत्र में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के प्रेरक संबोधन होंगे. सम्मेलन के बाद 22 जनवरी को प्रतिभागियों के लिए अयोध्या धाम भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित है, जबकि 23 जनवरी को प्रतिनिधियों का प्रस्थान होगा.