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लखनऊ अलीगंज अग्निकांड: LDA ने निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया, 23 दोषी जोनल अफसरों-इंजीनियरों पर गिरेगी गाज

लखनऊ: अलीगंज में अवैध रूप से निर्मित जिस बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ, उसे ध्वस्त किया जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रवर्तन जोन-4 द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एम.एस.-102 के स्वामियों वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला एवं अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है. नोटिस में जवाब तलब किया गया है कि संबंधित भवन का मानचित्र आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था, जबकि मौके पर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था.

15 दिनों में देना है नोटिस का जवाब: साथ ही स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण संबंधी विचलन भी पाए गए हैं. इस संबंध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की गई है. एलडीए ने भवन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे 15 दिन में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. संतोषजनक उत्तर एवं साक्ष्य न मिलने की स्थिति में ध्वस्तीकरण सहित नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

शासन को भेजी गयी रिपोर्ट: लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अलीगंज अग्निकांड मामले में कार्रवाई की है. उन्होंने अवैध बिल्डिंग के निर्माण के लिए दोषी तत्कालीन विहित प्राधिकारी, पांच जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों की जवाबदेही तय करते हुए इनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी है. इन सभी अफसरों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस पूरे प्रकरण से जुड़ी एक-एक फाइल को खुद खंगाला है.

एकल आवासीय प्लॉट पर बनी बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत: जांच के दौरान अलीगंज, सेक्टर-डी स्थित उक्त भूखण्ड और भवन के आवंटन से लेकर उसकी रजिस्ट्री के समय का पूरा ब्योरा निकाला गया. इसके साथ ही स्थल पर निर्माण कार्य के लिए कब मानचित्र स्वीकृत किया गया और अवैध निर्माण को रोकने में किन-किन अफसरों ने लापरवाही बरती, इसकी भी सूची बनाई गई. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि जिस भवन का मानचित्र केवल एकल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था, वहां समय के साथ बहुमंजिला व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती रहीं. इसके बावजूद विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों ने क्षेत्र में कोई प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की.

तत्कालीन विहित प्राधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव की भूमिका संदिग्ध: अफसरों की इस लापरवाही के चलते मानचित्र उल्लंघन और अवैध निर्माण की स्थिति कई वर्षों तक लगातार बनी रही. जांच में तत्कालीन विहित प्राधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव की भूमिका को सबसे अधिक गंभीर और संदिग्ध पाया गया है. सरकारी अभिलेखों के अनुसार, विहित प्राधिकारी ने वर्ष 2016 में संबंधित भवन के विरुद्ध ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था. लेकिन बाद में निर्माणकर्ता के एक साधारण प्रार्थना पत्र पर सांठगांठ करके उस विधिक आदेश को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया.

लापरवाह जोनल अफसरों और इंजीनियरों की खुली पोल: एलडीए की जांच में यह गंभीर प्रश्न भी उठाया गया है कि यदि ध्वस्तीकरण आदेश समाप्त किया गया था, तो उसके बाद भवन की वास्तविक स्थिति की दोबारा जांच क्यों नहीं कराई गई. आखिर क्यों विभाग ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि वहां स्वीकृत मानचित्र का अनुपालन हो रहा है या नहीं. इससे तत्कालीन विहित प्राधिकारी के साथ ही प्रवर्तन जोन-4 में तैनात रहे पांच जोनल अफसरों, छह सहायक अभियंताओं और छह अवर अभियंताओं की गंभीर लापरवाही उजागर होती है. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इन सभी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए मंगलवार को शासन को गोपनीय रिपोर्ट भेज दी है.