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लखनऊ अलीगंज अग्निकांड: LDA ने निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया, 23 दोषी जोनल अफसरों-इंजीनियरों पर गिरेगी गाज

अलीगंज अग्निकांड मामले में एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने तत्कालीन विहित प्राधिकारी, 5 जोनल अफसरों और 18 इंजीनियरों के खिलाफ रिपोर्ट शासन को भेजी है.

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लखनऊ अलीगंज अग्निकांड: एलडीए वीसी का बड़ा एक्शन, 5 जोनल अफसर और 18 इंजीनियरों के खिलाफ शासन को भेजी रिपोर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 10:18 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 10:50 PM IST

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लखनऊ: अलीगंज में अवैध रूप से निर्मित जिस बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ, उसे ध्वस्त किया जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रवर्तन जोन-4 द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एम.एस.-102 के स्वामियों वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला एवं अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है. नोटिस में जवाब तलब किया गया है कि संबंधित भवन का मानचित्र आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था, जबकि मौके पर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था.

15 दिनों में देना है नोटिस का जवाब: साथ ही स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण संबंधी विचलन भी पाए गए हैं. इस संबंध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की गई है. एलडीए ने भवन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे 15 दिन में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. संतोषजनक उत्तर एवं साक्ष्य न मिलने की स्थिति में ध्वस्तीकरण सहित नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

शासन को भेजी गयी रिपोर्ट: लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अलीगंज अग्निकांड मामले में कार्रवाई की है. उन्होंने अवैध बिल्डिंग के निर्माण के लिए दोषी तत्कालीन विहित प्राधिकारी, पांच जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों की जवाबदेही तय करते हुए इनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी है. इन सभी अफसरों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस पूरे प्रकरण से जुड़ी एक-एक फाइल को खुद खंगाला है.

एकल आवासीय प्लॉट पर बनी बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत: जांच के दौरान अलीगंज, सेक्टर-डी स्थित उक्त भूखण्ड और भवन के आवंटन से लेकर उसकी रजिस्ट्री के समय का पूरा ब्योरा निकाला गया. इसके साथ ही स्थल पर निर्माण कार्य के लिए कब मानचित्र स्वीकृत किया गया और अवैध निर्माण को रोकने में किन-किन अफसरों ने लापरवाही बरती, इसकी भी सूची बनाई गई. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि जिस भवन का मानचित्र केवल एकल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था, वहां समय के साथ बहुमंजिला व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती रहीं. इसके बावजूद विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों ने क्षेत्र में कोई प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की.

तत्कालीन विहित प्राधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव की भूमिका संदिग्ध: अफसरों की इस लापरवाही के चलते मानचित्र उल्लंघन और अवैध निर्माण की स्थिति कई वर्षों तक लगातार बनी रही. जांच में तत्कालीन विहित प्राधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव की भूमिका को सबसे अधिक गंभीर और संदिग्ध पाया गया है. सरकारी अभिलेखों के अनुसार, विहित प्राधिकारी ने वर्ष 2016 में संबंधित भवन के विरुद्ध ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था. लेकिन बाद में निर्माणकर्ता के एक साधारण प्रार्थना पत्र पर सांठगांठ करके उस विधिक आदेश को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया.

लापरवाह जोनल अफसरों और इंजीनियरों की खुली पोल: एलडीए की जांच में यह गंभीर प्रश्न भी उठाया गया है कि यदि ध्वस्तीकरण आदेश समाप्त किया गया था, तो उसके बाद भवन की वास्तविक स्थिति की दोबारा जांच क्यों नहीं कराई गई. आखिर क्यों विभाग ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि वहां स्वीकृत मानचित्र का अनुपालन हो रहा है या नहीं. इससे तत्कालीन विहित प्राधिकारी के साथ ही प्रवर्तन जोन-4 में तैनात रहे पांच जोनल अफसरों, छह सहायक अभियंताओं और छह अवर अभियंताओं की गंभीर लापरवाही उजागर होती है. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इन सभी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए मंगलवार को शासन को गोपनीय रिपोर्ट भेज दी है.

दोषी अभियंताओं और अधिकारियों के नाम सार्वजनिक: शासन के स्तर से अब बहुत जल्द इन सभी चिन्हित अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अपनी इस विशेष रिपोर्ट में तत्कालीन विहित प्राधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव का नाम प्रमुखता से भेजा है. इसके अलावा जोनल अधिकारी के रूप में विभिन्न समय पर तैनात रहे अधिशासी अभियंता अवनीन्द्र सिंह, बीपी मौर्या, पीसी पांडेय और आनंद मिश्रा के खिलाफ भी रिपोर्ट भेजी गई है. इसी तरह सहायक अभियंता सुनील कुमार, गिरीश चंद्र शर्मा, अमर कुमार मिश्रा, आरएस सिंह, अनिल कुमार और संजय शुक्ला को भी दोषी पाया गया है.

अवर अभियंताओं पर भी गिरेगी शासन की गाज: इस सूची में अवर अभियंता जय प्रकाश नारायण, रवींद्र कुमार श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, प्रमोद पाण्डेय, अम्बरीश कुमार शर्मा, शिवानंद शुक्ला और हेमंत कुमार (वर्तमान में निलंबित) के नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है. दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की समीक्षा करते हुए कहा कि लखनऊ की यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा सबक है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

पूरे प्रदेश में चलेगा व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट: सीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के हर जनपद में एक विशेष टीम गठित कर व्यापक स्तर पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जाए. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई से पहले लोगों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई जानी चाहिए. अभियान के नाम पर किसी भी निर्दोष नागरिक या व्यापारी का कतई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि जो भवन जिस गतिविधि के लिए अनुमन्य है, वहां केवल वही गतिविधि संचालित होगी.

बेसमेंट में कोचिंग और नर्सिंग होम पर पूर्ण प्रतिबंध: अब से किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर्स या नर्सिंग होम का संचालन पूरी तरह से अस्वीकार होगा और ऐसा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी. इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं जैसे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम और कम करने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे. इस हादसे के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के अवैध और नियमों के खिलाफ बने व्यावसायिक परिसरों में हड़कंप मच गया है.

यह भी पढ़ें- अलीगंज अग्निकांड पर सियासत: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- "अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार का नमूना है यह हादसा"

Last Updated : June 23, 2026 at 10:50 PM IST

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