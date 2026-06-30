आग लगने के बाद जान बचाने के लिए आपके पास सिर्फ चार मिनट, जानिए कैसे बच सकती है जान?
जानिए वह एक ट्रिक जो आपको धुएं में भी जिंदा रखेगी!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 4:14 PM IST
लखनऊ: अलीगंज अग्निकांड बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि, क्या हमारी कोचिंग, लाइब्रेरी और व्यावसायिक इमारतें सुरक्षित हैं? चमकदार बिल्डिंग, एसी कमरे और शीशे की दीवारें देखने में भले आधुनिक लगती हैं, लेकिन आग लगने पर यही सुविधाएं सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं. आग की घटना के बाद यदि हम फंसे हैं, तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? फायर सेफ्टी विशेषज्ञों का कहना है कि, आग लगने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है, पहले दो से तीन मिनट का फैसला. घबराहट, भगदड़ और गलत दिशा में भागने से अक्सर लोगों की जान चली जाती है. थोड़ी सी सावधानी से आपकी जान बच सकती है.
आग लगने के बाद 4 मिनट बेहद अहम: जब भी कहीं आग लगती है, तो फंसे लोगों की जान चली जाती है. फायर सेफ्टी विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर राजेश राय बताते हैं कि, आग लगने के बाद कभी भी हड़बड़ी में फैसला लेना जानलेवा साबित हो सकता है. हालांकि वो ये भी कहते हैं कि, 4 मिनट के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का फैसला जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि चार मिनट बाद आग की भयवहता बढ़ जाती है, और जान जोखिम में पड़ सकता है.
एक्सपर्ट बताते हैं कि, धुएं से बचना भी इस दौरान बहुत जरूरी होता है. ज्यादातर जान धुएं की चपेट में आने से ही जाती है. धुएं से बचने के लिए आग में फंसे लोगों को चेहरे और नाक को गीले कपड़े से जरूर ढक लेना चाहिए.
आग लगने पर सामान नहीं जान बचाइए: आग लगते ही अधिकांश लोग अपना बैग, मोबाइल या लैपटॉप उठाने लगते हैं. यही सबसे बड़ी गलती है. आग की घटना के बाद हर सेकंड कीमती होता है. जितनी जल्दी सुरक्षित बाहर निकलेंगे, बचने की संभावना उतनी ज्यादा होगी. बहुत से लोगों को लगता है कि, जब तक आग की लपटें नहीं दिखतीं, तब तक खतरा नहीं है. जबकि सच्चाई यह है कि धुआं सबसे पहले जान लेता है. धुएं में मौजूद जहरीली गैसें कुछ ही मिनटों में सांस लेने में दिक्कत पैदा कर देती हैं. इसीलिए धुआं दिखते ही बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दें.
आग लगने के दौरान खुद को अलर्ट मोड में रखना चाहिए. सतर्कता ही आपको सुरक्षित बाहर निकालता है.हादसे के समय लोग उसी दिशा में भागते हैं, जहां भीड़ जाती है. कई बार वही रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक होता है. अगर दूसरा सुरक्षित निकास उपलब्ध हो तो उसका इस्तेमाल करें. आग लगने पर बिजली कभी भी जा सकती है. ऐसे में लिफ्ट बीच में फंस सकती है. इसलिए हमेशा सीढ़ियों से ही बाहर निकलने की कोशिश करें.
आग की घटना में प्राथमिक उपचार महत्वपूर्ण: आग की घटना में प्राथमिक उपचार (First Aid) बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह डॉक्टर के इलाज का विकल्प नहीं होता है. आग, धुएं या गर्म गैसों के संपर्क में आए हर व्यक्ति का जल्द से जल्द चिकित्सकीय परीक्षण कराना जरूरी होता है. लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर के सीएमएस डॉ. प्रेम राज सिंह कहते हैं कि, झुलसे हुए व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए. जिससे कि उसे सही समय पर इलाज मिल सके.
इस दौरान यदि व्यक्ति होश में है, तो उसे थोड़ा-थोड़ा पानी पिलाया जा सकता है, लेकिन यदि वह बेहोश है और निगलने में दिक्कत है, तो मुंह से कुछ न दें. व्यक्ति को तुरंत खुली और ताजी हवा वाली जगह पर ले जाएं, तंग कपड़े ढीले कर दें.
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