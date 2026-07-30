लखनऊ अलीगंज अग्निकांड; भवन ध्वस्तीकरण का 26.14 लाख रुपये शुल्क वसूलेगा एलडीए, रिकवरी नोटिस भेजने की तैयारी
आरोपी भवन स्वामी को रिकवरी नोटिस भेजकर उक्त धनराशि की वसूली की जाएगी. भवन स्वामी द्वारा शुल्क न दिये जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 9:53 PM IST
लखनऊ : अलीगंज में जिस अवैध बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ था, उसके ध्वस्तीकरण में हुये खर्च का शुल्क एलडीए सम्बंधित भवन स्वामी से वसूलेगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर अभियंत्रण, विद्युत यांत्रिक, सुरक्षा एवं जनसम्पर्क अनुभाग ने ध्वस्तीकरण का शुल्क 26 लाख 14 हजार 21 रुपये निर्धारित किया है. अब मामले में आरोपी भवन स्वामी को रिकवरी नोटिस भेजकर इस रकम की वसूली की जाएगी.
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला व अन्य द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी में भूखण्ड संख्या-एमएस-102 पर अवैध रूप से व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया गया था. जिसमें आग लगने से जनहानि की दुःखद घटना हुयी थी. अवैध निर्माण के खिलाफ विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में 25 जुलाई, को अवैध भवन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी थी.
मशीनरी-व्यवस्था में हुये खर्च की वसूली : जोनल अधिकारी ने बताया कि ध्वस्तीकरण व मलबा हटाने में जेसीबी, पोकलैंड, ड्रिल मशीन, डंपर समेत अन्य मशीनरी व श्रमिक लगाये गये थे. साथ ही सुरक्षा व अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हुआ समस्त व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया गया था. उपाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार ध्वस्तीकरण में हुये व्यय की वसूली भवन स्वामी से किये जाने के निर्देश दिये गये थे. जिसके अनुपालन में ध्वस्तीकरण में हुये सभी प्रकार के व्यय की गणना करायी गयी, जोकि 26,14,212 रुपये निर्धारित हुई है.
भवन स्वामी को भेजा जाएगा रिकवरी नोटिस : जोनल अधिकारी ने बताया कि नियम के खिलाफ किये गये निर्माण कार्य के ध्वस्तीकरण का खर्च सम्बंधित पक्ष से वसूलने की नीति पहले से लागू है. इसका उल्लेख ध्वस्तीकरण आदेश के तहत स्थल पर चस्पा की गई नोटिस में भी किया गया था. इसी के आधार पर आरोपी भवन स्वामी को रिकवरी नोटिस भेजकर उक्त धनराशि की वसूली की जाएगी. भवन स्वामी द्वारा शुल्क न दिये जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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