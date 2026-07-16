ETV Bharat / state

लखनऊ अग्निकांड; 25 जुलाई को गिराई जाएगी अवैध बिल्डिंग! भवन मालिक ने अभी तक नहीं दिया नोटिस का जवाब

LDA ने 10 जुलाई को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था. मामले में बिल्डिंग मालिक किसी कोर्ट का स्थगन आदेश नहीं ला सका है.

LDA की टीम ने 10 जुलाई को बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया था.
LDA की टीम ने 10 जुलाई को बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया था. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : अलीगंज अग्निकांड के बाद अवैध निर्माण को 25 जुलाई के दिन गिराया जा सकता है. 15 दिन के नोटिस का समय बीते सात दिन हो चुके हैं. अब आठ दिन का समय और बचा हुआ है. निर्माणकर्ता ने अभी तक किसी कोर्ट से इस संबंध में कोई स्थगन आदेश नहीं ला सका है. ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 25 जुलाई को अवैध निर्माण को गिराने की पूरी तैयारी में है.

अलीगंज के सेक्टर-डी में भूखण्ड संख्या-एमएस-102 पर निर्मित जिस भवन में अग्निकांड हुआ था, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी न्यायालय ने 10 जुलाई को ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर दिया था. इसके अंतर्गत विपक्षी को 15 दिन के अंदर स्वयं अपना अवैध निर्माण हटाना होगा. अवधि में निर्माण कार्य नहीं हटाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और ध्वस्तीकरण में होने वाला समस्त व्यय विपक्षी से वसूला जाएगा.

वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला व अन्य द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी में भूखण्ड संख्या-एमएस-102 पर अवैध रूप से व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया गया था. जिसके खिलाफ विहित प्राधिकारी द्वारा दिनांक-23.06.2026 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-27(1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था. इसमें विपक्षी को स्थल पर किये गये निर्माण कार्य की वैद्यता के सम्बंध में 15 दिन के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे. उक्त नोटिस स्थल पर चस्पा करने के साथ ही इसकी प्रति विपक्षी को जेल में भी प्राप्त कराई थी.

सात जुलाई को विहित प्राधिकारी न्यायालय में प्रकरण की पहली सुनवाई की गई थी. 10 जुलाई को विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा व्यावसायिक निर्माण कार्य को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये हैं. प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी ने टीम के साथ मौके पर जाकर अवैध बिल्डिंग पर आदेश की प्रति चस्पा कर दी थी.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, अवैध निर्माण को गिराने की पूरी तैयारी है. टीम को तैयार किया जा रहा है. अभी तक किसी कोर्ट से आदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि इस निर्माण को अभी ना गिराया जाए. इसलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और निर्माण गिराने के बाद निर्माण गिराने में जो भी खर्च आएगा उसे भूखंड स्वामी से ही वसूला जाएगा.

यह भी पढ़ें : बरेली में डीएम कार्यालय के बाहर परिवार ने किया आत्मदाह का प्रयास, रास्ते के विवाद में उठाया खौफनाक कदम

TAGGED:

LUCKNOW ALIGANJ FIRE INCIDENT
LUCKNOW FIRE INCIDENT
LUCKNOW NEWS
LDA गिरा सकता है अवैध बिल्डिंग
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.