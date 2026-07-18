लखनऊ अग्निकांड; वकीलों के हंगामे के बाद LDA कोर्ट का पेशकार निलंबित, लापरवाही पर भड़के वीसी
अलीगंज अग्निकांड मामले की फाइल न मिलने पर वकीलों ने एसडीएम कार्यालय में हंगामा किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 11:02 AM IST
लखनऊ : अलीगंज अग्निकांड मामले में अवैध बिल्डिंग को बचाने में भवन स्वामी वीरेंद्र शुक्ल के वकीलों का आरोप है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) कोर्ट का पेशकार उनको डेमोलशन की प्रमाणित नकल नहीं उपलब्ध करवा रहा है. जिसके बाद दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले में पेशकार को निलंबत कर दिया गया है. वहीं पेशकार पर दस्तावेजों में देरी और रख रखाव में लापरवाही का भी आरोप है.
अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी पत्रावली और अभिलेखों के रख-रखाव में अनियमितताएं पाई गईं. अभिलेखीय परिचालिका में गड़बड़ी के चलते LDA वीसी प्रथमेश कुमार के आदेश पर संबंधित न्यायालय के पेशकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. LDA वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच के दौरान दस्तावेजों में देरी और गलत रख-रखाव सामने आया था.
उधर, अलीगंज अग्निकांड के इसी मामले की फाइल और स्पष्टीकरण आदेश समय पर उपलब्ध न होने से अधिवक्ता नाराज हो गए. बड़ी संख्या में वकील गुरुवार की शाम LDA लालबाग कार्यालय पहुंचे और कामकाज बाधित किया. अधिवक्ताओं का आरोप था कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें जरूरी कागजात नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे केस की पैरवी में दिक्कत हो रही है. हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने वकीलों को जल्द नकल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ. बहरहाल दोनों घटनाएं अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी होने के कारण कोर्ट और प्रशासन दोनों पर दबाव बढ़ गया है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ अग्निकांड: 25 दिन बाद भी नहीं आई SIT रिपोर्ट, इंसाफ की आस में पीड़ित परिवार; क्या बड़े अधिकारियों पर गिरेगी गाज?