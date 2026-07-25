ETV Bharat / state

लखनऊ अलीगंज अग्निकांड: अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला LDA का बुलडोजर, मालिकों की दिखावे की तोड़फोड़ के बाद सख्त एक्शन

दिखावे की कार्रवाई से LDA नाराज: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के आदेश के बाद भवन मालिकों ने स्वयं अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया था. मगर उसमें चुनिंदा हिस्सों को ही तोड़ा जा रहा था. जिसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों ने नाराजगी जताई और इसके बाद खुद तोड़ना शुरू किया.

लखनऊ: अलीगंज के सेक्टर-डी में एमएस 102 पर स्थित उस तीन मंजिला भवन का ध्वस्तीकरण शुरू हो गया. जिसमें बीते 22 जून को भीषण अग्निकांड हुआ था. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी. दो दिन से निर्माणकर्ता की ओर से खुद भवन तोड़ा जा रहा था, लेकिन उस कार्रवाई से LDA के अधिकारी खुश नहीं थे. इसीलिए आज डेडलाइन पूरी होने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा.

मालिकों को स्वयं अवैध हिस्सा हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया, जिसकी समय-सीमा 25 जुलाई यानी समाप्त हो गई. इससे पहले ही मालिकों की ओर से तोड़फोड़ का काम शुरू करा दिया था. इसके बाद आज मौके पर प्राधिकरण का दस्ता सुरक्षाकर्मी और पुलिस के साथ पहुंचा है और अब पूरी बिल्डिंग को गिराने का काम किया जा रहा है.-विवेक श्रीवास्तव, सचिव, एलडीए

बिल्डर से वसूला जाएगा खर्चा: अलीगंज अग्निकांड के मामले में कहने को तो अवैध हिस्से को ही ध्वस्त किया जा रहा है. मगर अवैध हिस्सा ऐसा है कि पूरी बिल्डिंग का ध्वस्त हो जाएगा. बिल्डर ने किसी भी कोने में सेटबैक नहीं छोड़ा है. इसलिए सेटबैक को काटते समय पिलर कट जाएंगे और नतीजा यह होगा की बिल्डिंग ढह जाएगी.

दिखावे की तोड़फोड़ के बाद सख्त एक्शन (Photo Credit: ETV Bharat)

हमारी कोशिश यह है कि अवैध हिस्सा तोड़ा जाए. जितना भी खर्च आएगा वह बिल्डर से ही वसूला जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण का प्रयास है कि जल्द से जल्द इस अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए.- सीपी त्रिपाठी, अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण

आवासीय के बदले व्यवसायिक निर्माण: LDA के मुताबिक, वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला और अन्य लोगों के द्वारा इस जमीन पर अवैध रूप से व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया गया था. भवन मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था, लेकिन उसमें एनिमेशन सेंटर, गेमिंग स्टूडियो जैसी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं.

अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला LDA का बुलडोजर (Photo Credit: ETV Bharat)

अग्निकांड के बाद एक्शन जोरदार: 22 जून की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया. अग्निकांड के तुरंत बाद 23 जून को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-27(1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया. इसमें मालिकों को 15 दिन के अंदर निर्माण की वैधता के प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया था. 7 से 9 जुलाई तक विहित प्राधिकारी न्यायालय में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रवर्तन जोन-4 की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 10 जुलाई को व्यावसायिक निर्माण को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया.

अलीगंज अग्निकांड: अवैध बिल्डिंग पर चला पीला पंजा (Photo Credit: ETV Bharat)

यह भी पढ़ें: लखनऊ अग्निकांड: बिल्डिंग मालिक पर एक और FIR, बिजली कनेक्शन लेने में फर्जीवाड़ा

यह भी पढ़ें: लखनऊ अग्निकांड पर CM योगी का ताबड़तोड़ एक्शन, कई जिलों में कोचिंग सेंटरों की जांच