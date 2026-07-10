लखनऊ का अलीगंज अग्निकांड; LDA ने बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण को दी मंजूरी
अग्निकांड में 15 लोगों की गई थी जान, बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला और अन्य को नोटिस भेज जवाब मांगा गया था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 7:15 PM IST
लखनऊ: राजधानी के अलीगंज के सेक्टर-डी में बिल्डिंग में बीते 22 जून को भीषण आग लगी थी. इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई थी. जांच में पता चला कि बिल्डिंग का नक्शा आवासीय के लिए पास था, लेकिन वहां कॉमर्शियल उपयोग और कोचिंग चल रही थी. साथ ही नक्शे के विपरीत निर्माण भी हुआ था. LDA कोर्ट ने शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की मंजूरी दे दी है. LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक जल्द ही इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाकर इसे गिराया जाएगा.
प्रवर्तन जोन-4 ने बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला और अन्य को नोटिस भेजा था. 15 दिन में जवाब मांगा गया था. संतोषजनक जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण का आदेश किया गया है.
ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27(1) के तहत हो रही है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव अतुल कुमार ने यह आदेश जारी किया है. इस मामले में तीन दिन की सुनवाई के बाद आदेश हुआ है. फैसला कल सुरक्षित किया गया था. वीरेंद्र शुक्ला के पास अब कमिश्नर कोर्ट और इसके आगे ऊपरी अदालतों में जाने का रास्ता खुला हुआ है. इसलिए अभी डिमोलिशन की कार्रवाई में थोड़ा और वक्त लग सकता है.
इस संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण अब जल्द ही डिमोलिशन की तारीख भी तय कर देगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्रवाई करेगा और इस इमारत को ध्वस्त कर दिया जाएगा. 25 जून को यह घटना हुई थी जिसमें 15 युवाओं की मौत हो गई थी.
बता दें कि राजधानी के अलीगंज इलाके में तीसरे तल पर स्थित एक गेमिंग जोन और सॉफ्टवेयर ऑफिस में 22 जून की दोपहर भीषण आग लग गई थी. इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए. आग इतनी भीषण थी कि कई लोग बिल्डिंग से नीचे कूद गए. इसके लिए लटक रहे तार को जरिया बनाया. बताते हैं कि जब आग लगी तो गेमिंग जोन में कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद थे.
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