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शिक्षा के व्यापार में बुझ गए 15 घरों के चिराग; युवाओं की मौत पर लोग स्तब्ध, दी गई श्रद्धांजलि

प्रयागराज/वाराणसी/अलीगढ़: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 नौजवानों की मौत से पूरा देश स्तब्ध है. कोचिंग संस्थानों की मनमानी, प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा-मानकों की अनदेखी पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है. यूपी के अलग-अलग जिलों में शिक्षा माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है. युवा, अभिभावक और आम लोग मृतकों को श्रद्धांजलि देकर सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि अब ऐसा कभी न हो.

प्रयागराज में लखनऊ सहित अन्य महानगरों में कोचिंग सेंटरों में हुए हादसों में जान गंवाने वाले मासूम छात्रों की याद में एक भावपूर्ण कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. हाथों में मोमबत्तियां और आंखों में आंसू लिए समाज के विभिन्न वर्गों, अधिवक्ताओं और छात्रों ने इस प्रशासनिक विफलता के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज कराया. लोगों ने कहा कि यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि उन मासूम सपनों की हत्या है, जो अपने घरों से बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर इन बड़े शहरों में आए थे.

शिक्षा के व्यापार में बुझ गए 15 घरों के चिराग. (Video Credit: ETV Bharat)

आयोजक आलोक मौर्य ने कहा कि कोचिंग संस्थान बिना मानक के चल रहे हैं, जहां बच्चों को सिर्फ भरा जा रहा है. इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं अजय दुबे ने कहा कि जब बच्चे दूर चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे माता-पिता के शरीर से आंखें ही निकल गई हों.

चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छा जाता है. पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और सब कुछ लुट जाता है. उन्होंने माता-पिता से अपील की कि वह सिर्फ कोचिंग संस्थानों की प्रतिष्ठा न देखें, बल्कि यह भी देखें कि बच्चा कहां और कैसे माहौल में रहेगा.

अधिवक्ता संतोष मौर्य ने कहा कि हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उस कोचिंग संस्थान की गहन जांच हो और जो भी दोषी हों, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो. कन्नौज से आए वक्ता ने कहा कि आजकल के कोचिंग संस्थानों में मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है. उन्हें बच्चों की सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है. उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फीस लेना रह गया है. उन्होंने सरकार से वर्तमान में चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी और मानकों की जांच कराने की मांग की.

अंजान आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष दुबे ने कहा हम मोमबत्ती जला रहे थे, तो उसकी एक बूंद हाथ पर गिरी और हम तिलमिला उठे. जरा सोचिए, जो बच्चे वहां जिंदा जल गए या दम घुटने से मरे, उनके ऊपर क्या बीती होगी? उनके माता-पिता पर क्या गुज़र रही होगी?

उन्होंने SIT जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अक्सर रिपोर्ट आने के बाद कोई ठोस एक्शन नहीं होता. इसलिए उनका विधिक प्रकोष्ठ इस मामले में एक जनहित PIL दाखिल करेगा और अगर न्याय नहीं मिला, तो सभी अधिवक्ता सड़कों पर उतरेंगे.