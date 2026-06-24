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शिक्षा के व्यापार में बुझ गए 15 घरों के चिराग; युवाओं की मौत पर लोग स्तब्ध, दी गई श्रद्धांजलि

लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ आक्रोश है. लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

युवाओं की मौत पर लोग स्तब्ध, दी गई श्रद्धांजलि.
युवाओं की मौत पर लोग स्तब्ध, दी गई श्रद्धांजलि. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 8:17 AM IST

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प्रयागराज/वाराणसी/अलीगढ़: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 नौजवानों की मौत से पूरा देश स्तब्ध है. कोचिंग संस्थानों की मनमानी, प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा-मानकों की अनदेखी पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है. यूपी के अलग-अलग जिलों में शिक्षा माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है. युवा, अभिभावक और आम लोग मृतकों को श्रद्धांजलि देकर सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि अब ऐसा कभी न हो.

प्रयागराज में लखनऊ सहित अन्य महानगरों में कोचिंग सेंटरों में हुए हादसों में जान गंवाने वाले मासूम छात्रों की याद में एक भावपूर्ण कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. हाथों में मोमबत्तियां और आंखों में आंसू लिए समाज के विभिन्न वर्गों, अधिवक्ताओं और छात्रों ने इस प्रशासनिक विफलता के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज कराया. लोगों ने कहा कि यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि उन मासूम सपनों की हत्या है, जो अपने घरों से बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर इन बड़े शहरों में आए थे.

शिक्षा के व्यापार में बुझ गए 15 घरों के चिराग. (Video Credit: ETV Bharat)

आयोजक आलोक मौर्य ने कहा कि कोचिंग संस्थान बिना मानक के चल रहे हैं, जहां बच्चों को सिर्फ भरा जा रहा है. इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं अजय दुबे ने कहा कि जब बच्चे दूर चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे माता-पिता के शरीर से आंखें ही निकल गई हों.

चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छा जाता है. पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और सब कुछ लुट जाता है. उन्होंने माता-पिता से अपील की कि वह सिर्फ कोचिंग संस्थानों की प्रतिष्ठा न देखें, बल्कि यह भी देखें कि बच्चा कहां और कैसे माहौल में रहेगा.

अधिवक्ता संतोष मौर्य ने कहा कि हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उस कोचिंग संस्थान की गहन जांच हो और जो भी दोषी हों, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो. कन्नौज से आए वक्ता ने कहा कि आजकल के कोचिंग संस्थानों में मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है. उन्हें बच्चों की सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है. उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फीस लेना रह गया है. उन्होंने सरकार से वर्तमान में चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी और मानकों की जांच कराने की मांग की.

अंजान आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष दुबे ने कहा हम मोमबत्ती जला रहे थे, तो उसकी एक बूंद हाथ पर गिरी और हम तिलमिला उठे. जरा सोचिए, जो बच्चे वहां जिंदा जल गए या दम घुटने से मरे, उनके ऊपर क्या बीती होगी? उनके माता-पिता पर क्या गुज़र रही होगी?

उन्होंने SIT जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अक्सर रिपोर्ट आने के बाद कोई ठोस एक्शन नहीं होता. इसलिए उनका विधिक प्रकोष्ठ इस मामले में एक जनहित PIL दाखिल करेगा और अगर न्याय नहीं मिला, तो सभी अधिवक्ता सड़कों पर उतरेंगे.

वाराणसी में गंगा आरती के दौरान श्रद्धांजलि.
वाराणसी में गंगा आरती के दौरान श्रद्धांजलि. (Photo Credit: ETV Bharat)

चंद्रशेखर आजाद शहीदी स्थल पर श्रद्धांजलि: प्रयागराज में कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं ने चंद्रशेखर आजाद शहीदी स्थल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित. हाथों में मोमबत्तियां लेकर मारे गए छात्र-छात्राओं को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई. छात्र-छात्राओं का कहना है कि जिस तरह से हम लोगों ने इस भीषण अग्निकांड में अपने भाई बहनों को खोया है, हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे कोचिंग संस्थान पर सरकार कार्रवाई करें.

वाराणसी में विशेष गंगा पूजन: धर्मनगरी काशी में होने वाली गंगा आरती में छात्रों की आत्मा के शांति के लिए विशेष गंगा पूजन किया गया. इस दौरान लोगों ने मौन रखकर मृत छात्रों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा की आरती में अर्चकों द्वारा मां गंगा में दीपदान कर छात्रों की आत्म की शांति के लिए प्रार्थना की गई.

अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया है कि दशाश्वमेध घाट पर आज मां गंगा की आरती में अर्चकों द्वारा मां गंगा में दीपदान कर छात्रों की आत्म की शांति के लिए प्रार्थना की गई. साथ ही मां गंगा की आरती से पूर्व दो मिनट का मौन रख 15 छात्रों की आत्म की शांति के लिए बाबा श्री काशी विश्वनाथ मां गंगा से प्रार्थना की गई व जो उस दौरान घायल हुए हे उनके जल्द स्वस्थ की कामना करते हैं.

अलीगढ़ में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च.
अलीगढ़ में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च. (Photo Credit: ETV Bharat)

अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि: अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मृत छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला. पूर्व प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस राजा भैया के नेतृत्व में निकाला गया यह कैंडल मार्च तस्वीर महल चौराहे से शुरू होकर जिला मुख्यालय तक पहुंचा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मृत छात्रों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और हादसे में घायल छात्रों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई.

कांग्रेस नेता राजा भैया ने राज्य सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि लखनऊ अग्निकांड केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और नियमों की अनदेखी का परिणाम है.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कोचिंग संस्थान मानकों के विपरीत संचालित हो रहे थे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं. कुछ अधिकारियों को निलंबित कर देने या भवनों पर बुलडोजर चलाने से जिम्मेदारी तय नहीं हो जाएगी. इस मामले में वास्तविक दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

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