लखनऊ अलीगंज अग्निकांड: बिल्डर के लोगों ने शुरू किया अवैध निर्माण को तोड़ना
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण तोड़ने के लिए दिया है 15 दिन का समय
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 2:58 PM IST
लखनऊ: अलीगंज सेक्टर डी में जिस बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ और 15 युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उस बिल्डिंग को तोड़ने का आगाज खुद बिल्डर के लोगों ने कर दिया. बिल्डर वीरेंद्र शुक्ला इस समय जेल में हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 10 तारीख को बिल्डर को नोटिस जारी करके कहा था कि अगले 15 दिन में अगर उसने अपना निर्माण खुद नहीं तोड़ा तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ध्वस्त कर देगा. इसके बाद में बिल्डर की टीम ने सोमवार को निर्माण गिराने का आगाज किया है.
छत पर ड्रिल लगाकर स्लैप को तोड़ा जा रहा है. इसके साथ ही धीरे-धीरे दुकानदारों ने अपना बच्चा कुछ सामान निकालना भी शुरू कर दिया है हरे परदे से इस इमारत को ढक दिया गया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि निर्धारित समय में अगर निर्माण मैं जितना हिस्सा भी अवैध अगर नहीं गिराया गया तो एलडीए की टीम उसको डिमोलिश कर देगी.
22 जून को यह भयानक हादसा लोक सेवा आयोग के पीछे सेक्टर डी अलीगंज में हुआ था. उसी दिन लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से बिल्डर को नोटिस जारी कर दिया गया था. पिछले सप्ताह इस मामले में सुनवाई शुरू की गई और तीन दिन के भीतर आदेश कर दिया गया कि निर्माण को गिरा दिया जाएगा.
फिलहाल बिल्डर अभी तक किसी कोर्ट में नहीं गया है. जिससे निर्माण गिराने के आदेश पर कोई भी स्टे नहीं लगा है. आखिरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात को मानते हुए बिल्डर वीरेंद्र शुक्ला के लोगों ने खुद ही निर्माण गिराना शुरू कर दिया है. इससे पहले यहां जो भी प्रतिष्ठान थे उसका बचा खुचा समान लोगों ने निकाल लिया. इसके बाद में छत को ड्रिल करना शुरू कर दिया गया है.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि हम इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतेंगे. अवैध निर्माण गिराने की पूरी प्रक्रिया लखनऊ विकास प्राधिकरण की देखरेख में की जा रही है. अगर बिल्डर ने कुछ भी गड़बड़ करने का प्रयास किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. जितना हिस्सा अवैध है वह पूरा गिराना होगा.
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