अलीगंज अग्निकांड पर सियासत: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- "अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार का नमूना है यह हादसा"
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस अवैध इमारत का निर्माण और ध्वस्तीकरण आदेश रद्द करने का खेल सपा राज में हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 9:58 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड पर राजनीति किए जाने पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर बेहद तीखा हमला बोला है. उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा है कि यह दर्दनाक हादसा उनकी पूर्ववर्ती सरकार के कुकृत्यों का एक जीता-जागता नमूना है.
उन्होंने सपा अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस हृदयविदारक घटना में 15 बेगुनाह लोगों की जान चली गई है और आप बंद एसी कमरे में बैठकर इस पर घटिया राजनीति कर रहे हैं. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अलीगंज अग्निकांड को अखिलेश सरकार के समय फैले संस्थागत भ्रष्टाचार का परिणाम बताया.
अखिलेश सरकार के राज में हुआ अवैध निर्माण: उन्होंने आरोप लगाया कि इस विवादित प्लॉट के आवंटन से लेकर इस पूरी अवैध बिल्डिंग के निर्माण का कार्य सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही संपन्न हुआ था. उन्होंने कहा कि आपने ही पहले इस अवैध इमारत को सील किया और फिर बाद में भ्रष्टाचार के चलते इसकी सील खोलने का भी काम किया था. इतना ही नहीं, तत्कालीन सरकार ने इसके ध्वस्तीकरण के कानूनी आदेश को भी पूरी तरह से रद करने का काम किया था. डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि यह दर्दनाक घटना सीधे तौर पर आपकी ही सरकार के गलत फैसलों का खौफनाक नतीजा है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत लिया बड़ा एक्शन: दूसरी तरफ वर्तमान सरकार के प्रयासों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद करके स्वयं तत्काल घटनास्थल का दौरा किया. मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए रात में ही बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई. इस मामले में त्वरित एक्शन लेते हुए विभाग के चार जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि जितने भी लोग इस वीभत्स घटना में जवाबदेह पाए जाएंगे, उन सभी के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
भ्रष्टाचार के इकोसिस्टम ने ली मासूमों की जान: इस मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय SIT का गठन भी कर दिया है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों ने इस हादसे में अपने सदस्यों को हमेशा के लिए खोया है, उनके गहरे दर्द को समझते हुए वर्तमान सरकार हर संभव मदद सुनिश्चित कर रही है. उन्होंने हमला जारी रखते हुए कहा कि अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार वाले इसी इकोसिस्टम ने पूरे प्रदेश में ऐसी खतरनाक और अवैध इमारतों को धड़ल्ले से बनाने का रास्ता खोल दिया था. यही कारण है कि नियमों को ताक पर रखकर बनी ये इमारतें आज मासूम लोगों की जान ले रही हैं.
सैटेलाइट तस्वीरों से खुला सपा राज का खेल: ब्रजेश पाठक ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि यह भवन वैसे तो साल 1980 में लॉटरी के माध्यम से आवंटित हुआ था, लेकिन असली खेल अखिलेश यादव के राज में शुरू हुआ. 20 अगस्त 2014 को अखिलेश सरकार के कार्यकाल में इस जगह का 1992 वर्गफुट का आवासीय नक्शा आनन-फानन में पास कर दिया गया था. इसके बाद साल 2016 में इस परिसर में हुए अवैध निर्माण को लेकर बाकायदा एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था. जांच के बाद 10 मई 2016 को इस अवैध ढांचे के ध्वस्तीकरण का अंतिम आदेश भी विभाग की तरफ से आ गया था.
जवाबदेही तय कर दोषियों को मिलेगी सख्त सजा: लेकिन इस आदेश के आने के मात्र दो महीने बाद ही पांच जुलाई 2016 को अखिलेश सरकार ने इस ध्वस्तीकरण के आदेश को अचानक रद्द कर दिया, आखिर ऐसा क्यों और किसके भारी दबाव में किया गया? डिप्टी सीएम ने दावा किया कि उस समय की सैटेलाइट तस्वीरें भी आज सब कुछ पूरी तरह से बेनकाब कर रही हैं. सैटेलाइट डेटा के अनुसार, दिसंबर 2015 में यह प्लॉट बिल्कुल खाली पड़ा था, मगर फरवरी 2016 में अचानक यहां अवैध निर्माण शुरू हुआ और जून 2016 तक पूरी बहुमंजिला इमारत बनकर तैयार भी हो गई.
नियम-कानून को ताक पर रखकर हुआ काम: यानी सभी तय नियम-कानूनों को पूरी तरह से ताक पर रखकर मनमाने ढंग से पहले नक्शा पास कराया गया और फिर धड़ल्ले से अवैध निर्माण कराया गया. यह पूरा काला खेल उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नाक के ठीक नीचे सचिवालय से चलता रहा. ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाया कि क्या अखिलेश के समय इस गंभीर लापरवाही पर किसी भी दोषी अधिकारी पर कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई थी? क्या उस समय किसी की कोई जवाबदेही तय की गई थी, जिसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं. उन्होंने अंत में कहा कि यह भीषण अग्निकांड अखिलेश यादव सरकार के उसी भ्रष्टाचार और घोर लापरवाही का सबसे बड़ा साक्ष्य है.
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