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लखनऊ अलीगंज अग्निकांड: आधे घंटे तक नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड; छत-बालकनी से कूदे बच्चे, बिलखते दिखे माता-पिता

अलीगंज सेक्टर डी में पेट शॉप और गेमिंग जोन की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. इस हादसे में 15 बच्चों की मौत हो गई.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 6:30 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 6:39 PM IST

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लखनऊ: राजधानी के अलीगंज सेक्टर डी में हर रोज की तरह आज का भी दिन बेहद सामान्य था. लेकिन दोपहर के दो बजते-बजते जैसे वहां मौजूद लोगों की दुनिया ही पूरी तरह बदल चुकी थी. इसके बाद वहां अगर कुछ बचा था, तो वह सिर्फ चीख-पुकार, गम और कभी न खत्म होने वाला अंतहीन दुःख था. बताया जा रहा है कि जिस इमारत में यह भीषण आग लगी, उसके भीतर हादसे के वक्त करीब 27 लोग मौजूद थे.

जान बचाने की जद्दोजहद: आग की लपटें देख अपनी जान बचाने के लिए कई लोगों ने इमारत से बाहर छलांग लगा दी. वहीं, बड़ी संख्या में लोग इमारत के भीतर ही फंसे रह गए, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिशें जारी रहीं. बाहर खड़े लोग बस एक लंबे और दर्दनाक इंतजार में थे कि क्या उनके अपने जिंदा बाहर आ सकेंगे. दोपहर 1:45 बजे तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके बाद उठे धुएं ने सबको दहशत में डाल दिया.

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अलीगंज बिल्डिंग हादसे के बाहर बिलखते माता-पिता और खाकी की बेबस सांत्वना. (Photo Credit: ETV Bharat)

धमाके, धुआं और अपनों की चीखें: अलीगंज सेक्टर डी में लोक सेवा भवन के पीछे स्थित मशहूर 'अलीगंज पेट शॉप' में लोग अपने पालतू जानवरों का इलाज करा रहे थे. इसके ठीक ऊपर बने एनीमेशन सेंटर में कुछ प्रशिक्षु और गेमिंग जोन में कई लोग व कर्मचारी मौजूद थे. मगर दोपहर 2:00 बजते ही अचानक वहां आग की लपटें, जोरदार धमाके और चारों तरफ काला धुआं फैल गया. बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों के परिवार वाले बाहर खड़े होकर बेबसी में सिर्फ चीख रहे थे.

फायर ब्रिगेड पर लापरवाही का आरोप: जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने बिजली के तारों के सहारे लटक कर नीचे आने की कोशिश की. इसी दौरान एक युवक ने सीधे ऊपर से नीचे छलांग लगा दी, जिसकी कमर गेट से टकराई और वह मौके पर ही बेहोश हो गया. करीब आधे घंटे तक मौके पर भारी चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस बेहद संवेदनशील समय के दौरान अग्निशमन दल मौके पर नहीं पहुंच सका.

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अलीगंज पेट शॉप और गेमिंग जोन में मची चीख-पुकार; एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा. (Photo Credit: ETV Bharat)

NDRF और SDRF ने संभाला मोर्चा: जब भयानक आग ने पूरी पांच मंजिला बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, तब जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच सकीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर करीब 20 एंबुलेंस के साथ राज्य और केंद्रीय आपदा बल की टीमें भी बुलाई गईं. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 15 शव बाहर निकाले जा चुके थे. एंबुलेंस से लगातार शवों को अस्पताल ले जाने का सिलसिला जारी था.

बेबस मां-बाप का अंतहीन इंतजार: इसी बीच गेमिंग जोन में काम करने वाले शहजाद के पिता बाहर फूट-फूटकर आंसू बहा रहे थे. मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी उन्हें ढांढस बंधा रहा था कि सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन उस पुलिसकर्मी को भी सच पता था. शहजाद तो महज एक उदाहरण था, वहां ऐसे दर्जनों माता-पिता अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए बेबस खड़े थे. किसी अनहोनी की आशंका से उनका कलेजा फटा जा रहा था.

उम्मीद और बेबसी का मंजर: जैसे-जैसे आग शांत हुई और धुआं बढ़ा, वैसे-वैसे अंदर से आने वाली झुलसे हुए मांस की दुर्गंध ने लोगों की आशंकाओं को सच में बदल दिया. अब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक धुंधली सी उम्मीद का ही सहारा बचा था. अस्पताल भेजे गए शवों की हालत ऐसी थी कि फिलहाल उनकी शिनाख्त कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था. अलीगंज के स्थानीय पार्षद पृथ्वी ने बताया कि कम से कम चार परिवार उनके पास अपनों की तलाश में आए हैं, लेकिन वे भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं.

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Last Updated : June 22, 2026 at 6:39 PM IST

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