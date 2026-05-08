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बंगाल से अखिलेश यादव का बड़ा संदेश; 'अब चुनाव नहीं, देश बचाने की लड़ाई', एक्स पोस्ट की खास बातें

अखिलेश यादव ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बातचीत हुई. हालांकि इस मुलाकात को औपचारिक तौर पर शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी किया गया लंबा राजनीतिक संदेश कई बड़े संकेत दे गया.

लखनऊ : 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी राजनीति एक बार फिर नए समीकरणों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पश्चिम बंगाल दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.







अखिलेश यादव ने अपने ओपन लेटर की शुरुआत प्रिय देशवासियों संबोधन से की और पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल का जिक्र करते हुए लिखा कि वहां जाकर उन्हें चुनाव की महाधांधली और महाबेईमानी के बारे में जानने को मिला. उन्होंने कहा कि अब मामला केवल चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता का नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने का है.

सपा प्रमुख ने अपने पत्र में सीधे तौर पर भाजपा और केंद्र सरकार की नीतियों को निशाने पर लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि देश ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जो संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, सामाजिक न्याय और देश की एकता-अखंडता के खिलाफ काम कर रहे हैं.







अखिलेश यादव ने अपने पत्र में पीड़ित-पीडीए शब्द का प्रयोग करते हुए युवाओं, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह समाजवादी पार्टी की उसी PDA रणनीति का विस्तार माना जा रहा है. जिसे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण के रूप में आगे बढ़ाया था. अब अखिलेश इस सामाजिक न्याय की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल से जारी उनका संदेश केवल भाजपा विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि वैचारिक संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला भी माना जा रहा है.





अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने भाजपा और उसके समर्थकों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “भाजपाई और उनके मुखबिर संगी-साथी आजादी से पहले भी देश के विरोधी थे और आज़ादी के बाद भी हैं.” इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सवाल उठाए. उन्होंने पूछा, स्वदेशी की बात करने वाले लोग विदेशों से पैसा क्यों लेते हैं? कोविड फंड का हिसाब जनता को क्यों नहीं दिया गया? नोटबंदी के जरिए छोटे कारोबार को नुकसान क्यों पहुंचाया गया? जीएसटी व्यवस्था को इतना जटिल क्यों बनाया गया? योजना आयोग को खत्म कर देश की विकास संरचना को क्यों बदला गया? सरकारी स्कूलों को कमजोर क्यों किया जा रहा है? साम्प्रदायिक राजनीति के जरिए समाज में विभाजन क्यों पैदा किया जा रहा है?



इन सवालों के जरिए अखिलेश यादव ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों मोर्चों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की. अपने संदेश के अंतिम हिस्से में अखिलेश यादव ने देशवासियों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अब देश को बचाने और नई आज़ादी के लिए संघर्ष करने का समय आ गया है. उन्होंने लोगों से तिरंगा उठाकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया.

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