अखिलेश यादव का BJP पर हमला, बोले-नाकामियां छिपाने के लिए SIR करवा रही सरकार
‘संचार साथी’ ऐप पर भी सवाल उठाए, कहा-सरकार इसके जरिए जासूसी करना चाहती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 10:40 AM IST|
Updated : December 4, 2025 at 12:04 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एसआईआर करवा रही है. उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी लोग अपना वोट जरूर बनवाएं और कटने से बचाएं, क्योंकि अगर वोट का अधिकार छिन गया तो आरक्षण और संविधान से मिले अन्य अधिकार भी खत्म हो सकते हैं.
अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि किसी भी मतदाता का वोट न कटे, लेकिन भाजपा सरकार के दबाव में आयोग उल्टा काम कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर से लाखों लोग मतदान से वंचित हो गए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव नहीं होने हैं तो इतनी जल्दबाजी क्यों?
रोटी-रोजगार देने के बजाय झूठे केस में फंसा रही सरकार: सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार का काम जनता को रोजगार देना नहीं, बल्कि लोगों को झूठे केस में फंसाकर परेशान करना है. कई लोग सालों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने मोहम्मद आजम खान, गायत्री प्रजापति और रमाकांत यादव का हवाला देते हुए कहा, समाजवादी पार्टी और पीडीए परिवार के लोगों पर लगातार अन्याय किया जा रहा है.
भाजपा राज में भ्रष्टाचार: अखिलेश यादव ने कहा कि थाने से लेकर तहसील तक कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है. उत्तर प्रदेश हिरासत में मौतों के मामलों में देश में नंबर 1 बन चुका है. फर्जी एनकाउंटर रुक नहीं रहे हैं. विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाने का काम किया जा रहा है. महिलाओं के खिलाफ अपराध और बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.
‘संचार साथी’ ऐप से जासूसी का आरोप: अखिलेश यादव ने ‘संचार साथी’ ऐप पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार ऐप के जरिए जासूसी करना चाहती है, जो जनता की निजता का सीधा उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पहले ही छीनी जा चुकी है और अब लोगों की निजी बातचीत पर भी निगरानी की जा रही है. जनता ने तय कर लिया है कि इस बार वह अपनी निजता, मान-सम्मान, आरक्षण और संविधान बचाने के लिए भाजपा की सरकार हटाएगी.
प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया से जुड़े सालों से कार्यरत यादव और मुस्लिम कंप्यूटर ऑपरेटरों को जाति के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया जा रहा है. उन्होंने इन कर्मचारियों को तत्काल बहाल कर निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की है.
प्रदेश अध्यक्ष ने प्रयागराज के प्रतापपुर, सोरांव, फाफामऊ, हंडिया और फूलपुर विधानसभा क्षेत्रों सहित कई जनपदों को लेकर आरोप लगाया कि मानक पूरा करने वाले मतदाताओं के गणना प्रपत्र जानबूझकर 'थर्ड ऑप्शन' में सबमिट कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें बार-बार दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं.
