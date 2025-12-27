भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक; अखिलेश यादव ने कहा-भाजपा सरकार बनाना तो दूर, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी
अखिलेश यादव का दावा एसआईआर में 85-90 प्रतिशत नाम भाजपा समर्थकों के कट गए हैं. यही घमासान "विद्रोही बैठकों" के रूप में दिख रहा है.
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा में मचा आपसी घमासान भले ही ऊपर से ‘विद्रोही बैठकों’ का नतीजा दिखे, लेकिन इसकी असली वजह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कटने की खबर भाजपा विधायकों के बीच फैल चुकी है.
उप्र भाजपा में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले कोई ‘विद्रोही बैठक’ हो पर असल कारण ये है कि भाजपाई विधायकों के बीच ये समाचार पहले ही प्रसारित हो चुका है कि SIR में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गये हैं।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 26, 2025
बकौल ‘एक वर्ष-शेष’ उप्र के मुख्यमंत्री जी इसमें से 85-90% उनके अपने…
अखिलेश यादव ने दावा किया कि स्वयं मुख्यमंत्री के बयान के मुताबिक कटे हुए वोटरों में से लगभग 85 से 90 प्रतिशत भाजपा के अपने ही समर्थक हैं. सपा मुखिया ने इसका राजनीतिक और गणितीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि 2.89 करोड़ का 85 प्रतिशत भी माना जाए, तो यह संख्या करीब 2 करोड़ 45 लाख 65 हजार बैठती है. जब इस आंकड़े को प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से विभाजित किया जाए, तो प्रति सीट औसतन लगभग 61 हजार वोट कम हो जाते हैं. इसका सीधा निष्कर्ष यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हर सीट पर आनुपातिक रूप से करीब 61 हजार वोट कम पाएगी. ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार बनाना तो दूर, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी.
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा विधायक अलग-अलग बैठकें करके यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि न तो भाजपा सरकार, न संगठन और न ही उनके सहयोगी उनकी सुन रहे हैं. जिसके चलते उनके कोई काम नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे में जब चुनाव से पहले उनके कामकाज के आधार पर मूल्यांकन सर्वे कराया जाएगा, तो वे फेल साबित होंगे.
सपा अध्यक्ष ने कहा कि यही बुनियादी कारण है कि असंतोष से विद्रोह के स्तर तक पहुंचे लोग अब एकजुट होकर अपनी सफाई देने में जुट गए हैं. भाजपा में चंद गिने-चुने लोगों के महाभ्रष्टाचार का खामियाजा बाकी विधायकों को बदनामी के छींटों के रूप में भुगतना पड़ रहा है. अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की एसआईआर प्रक्रिया ने खुद भाजपा को उसके ही खोदे गए गड्ढे में गिरा दिया है.
