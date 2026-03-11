ETV Bharat / state

शंकराचार्य के धरने पर शर्तों को लेकर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा-सरकार को आंख और मुंह...

अखिलेश यादव ने कहा कि अतार्किक बंदिशें लगाना कमजोर सत्ता की पहचान होती है.

शंकराचार्य के धरने पर शर्तों को लेकर अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी बात.
शंकराचार्य के धरने पर शर्तों को लेकर अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी बात. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. धरने को लेकर लखनऊ प्रशासन ने अनुमति देने के साथ करीब दो दर्जन शर्तें लगा दी हैं. शर्तों को लेकर समर्थकों में भी नाराजगी देखी जा रही है. वहीं इन शर्तों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार और प्रशासन की कड़ी आलोचना की है.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक X अकाउंट से पोस्ट करते हुए तंज कसा कि सरकार को यह भी तय कर देना चाहिए कि “आंख और मुंह कितने सेंटीमीटर तक खोले जा सकते हैं.” अखिलेश यादव ने लिखा कि किसी को ‘हाता नहीं भाता’, इसलिए वह ‘शर्तों’ का अंबार लगाता है. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सनातन का सम्मान नहीं कर सकती तो कम से कम उसका अपमान भी न करे. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक समाज विशेष के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है.



सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर अपने समाज से नजरें चुरा रहे हैं. उनके मुताबिक जो लोग भाजपा की “भट्टी पर अपने स्वार्थ की रोटी सेंक रहे हैं” वे अपने ही समाज में सम्मान खो चुके हैं और जनता आने वाले चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी. पोस्ट में अखिलेश यादव ने कोविड नियमों को लेकर भी सवाल उठाया.

सपा मुखिया ने पूछा कि क्या कोविड 19 अब भी चल रहा है? अगर ऐसा है तो सरकार बताए कि उसकी किस बैठक या भाजपा के किस कार्यक्रम में आखिरी बार इसका पालन हुआ था. उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या भाजपा नेताओं की बैठकों में भी यही नियम लागू होते हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि “अतार्किक बंदिशें लगाना कमजोर सत्ता की पहचान होती है” और इस पूरे मामले को निंदनीय तथा घोर आपत्तिजनक बताया. वहीं, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है और इसी मांग को लेकर वे धरने पर बैठे हैं.

यह भी पढ़ें : CM योगी को दी गई 40 दिन की मियाद पूरी: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया लखनऊ में प्रवेश, बोले- कल होगा धर्मयुद्ध के लिए शंखनाद

यह भी पढ़ें : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के निशाने पर योगी सरकार, आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले को लेकर रेलवे पर उठाए सवाल

TAGGED:

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
गो प्रतिष्ठार्थ शंखनाद यात्रा
SHANKARACHARYAS PROTEST CONDITIONS
SHANKARACHARYA AVIMUKTESHWARANANDA
SHANKARACHARYAS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.