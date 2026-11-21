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लखनऊ: अधिकारियों पर भड़के अखिलेश यादव, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत

चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे अखिलेश यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग भी रहा.अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर उनके पास 15 बिंदु हैं, जिनपर पार्टी के विधायकों, सांसदों और नेताओं के हस्ताक्षर कराकर आयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी.

लखनऊ ऑफिस में समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Photo Credit; ETV Bharat) उन्होंने कुछ अधिकारियों पर भाजपा के पदाधिकारी की तरह काम करने का आरोप लगाया.अखिलेश ने कहा कि शोक अवधि के बाद दो दिन में वे इस मुद्दे पर बोलेंगे और चुनाव आयोग को पत्र भी लिखेंगे. एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं से उन्होंने बूथ स्तर पर मजबूत रहने की अपील की. साथ ही पीडीए समाज के वोट के साथ खिलवाड़ का भी आरोप लगाया.

'अखिलेश सुन रहे हैं' वेबसाइट लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी की ओर से "अखिलेश सुन रहे हैं" नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई.इस वेबसाइट के जरिए आम लोग रोजगार, सुरक्षा, कौशल और तकनीक सहित कई मुद्दों से जुड़ी अपनी समस्याएं सीधे पार्टी तक पहुंचा सकेंगे. बुनियादी मुद्दों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जा सकेगी. अखिलेश ने कहा कि वेबसाइट पर आने वाले सुझावों पर अमल किया जाएगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा.इस मौके पर उन्होंने एक एआई वीडियो भी जारी किया.