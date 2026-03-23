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अखिलेश यादव बोले-पिछड़ों-दलितों को हक दिलाएगी जातीय जनगणना, पश्चिम बंगाल में बनेगी ममता सरकार

​डॉ. लोहिया की जयंती पर सपा मुखिया अखिलेश ने केंद्र सरकार को घेरा. कहा-चुनाव खत्म होते ही बढ़ेंगे गैस और तेल के दाम.

​डॉ. लोहिया को श्रद्धाजंलि देते सपा मुखिया अखिलेश व अन्य.
​डॉ. लोहिया को श्रद्धाजंलि देते सपा मुखिया अखिलेश व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 2:22 PM IST

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​लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. राजधानी के लोहिया पार्क में डॉ. लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सपा प्रमुख मीडिया से मुखातिब हुए. इस दौरान सपा मुखिया ने देश में जातीय जनगणना, महंगाई और आगामी चुनावों को लेकर राज्य व केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए. इस मौके पर डॉ. राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी उपस्थित रहे.

मीडिया से मुखातिब अखिलेश यादव . (Video Credit : ETV Bharat)

अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़ों-दलितों को हक जातीय जनगणना मिलेगा. आबादी के हिसाब से हक और सम्मान उनका अधिकार है. सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, जिसका सीधा अर्थ है कि वह वंचितों के अधिकारों को छीनना चाहती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने अर्थव्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि "जब कोई अनुचित तरीके से ज्यादा मुनाफा कमाता है, तो वह भी भ्रष्टाचार है. आज देश में महंगाई की मुख्य वजह भ्रष्टाचार और बेलगाम मुनाफाखोरी ही है."

मीडिया से मुखातिब सपा मुखिया अखिलेश यादव
मीडिया से मुखातिब सपा मुखिया अखिलेश यादव (Photo Credit : ETV Bharat)

आलू किसानों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने सीजन के समय खरीद का वादा किया था, लेकिन बजट के बावजूद किसानों को सही दाम नहीं मिला. पिछले दिनों हुए एमओयू (MoU) के माध्यम से कितना वास्तविक निवेश जमीन पर उतरा है और कितने युवाओं को रोजगार मिला इसका आंकड़ा यूपी सरकार को जारी करना चाहिए.

पश्चिम बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम (AIMIM) नेता असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के सवाल पर अखिलेश ने विश्वास जताया कि वहां की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी को ही चुनेगी. इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर सपा मुखिया ने कहा कि इससे तेल और गैस का संकट गहराएगा. ​युद्ध नहीं थमा तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं. चुनाव खत्म होते ही सरकार एलपीजी (लापता गैस) और ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर जनता पर बोझ डालेगी.

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