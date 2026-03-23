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अखिलेश यादव बोले-पिछड़ों-दलितों को हक दिलाएगी जातीय जनगणना, पश्चिम बंगाल में बनेगी ममता सरकार

​डॉ. लोहिया को श्रद्धाजंलि देते सपा मुखिया अखिलेश व अन्य. ( Photo Credit : ETV Bharat )