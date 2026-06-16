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लखनऊ ऐशबाग स्टेशन पर राप्तीसागर एक्सप्रेस में बम की अफवाह, डेढ़ घंटे तक छावनी बना रहा रेलवे स्टेशन

राप्तीसागर एक्सप्रेस में बम होने की अफवाह फैलाने वाले चार संदिग्ध युवकों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है.

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ऐशबाग स्टेशन पर 12512 राप्तीसागर एक्सप्रेस में बम का अलर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 9:52 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां पहुंची ट्रेन संख्या 12512 राप्तीसागर एक्सप्रेस में बम होने की खबर मिली. इस सूचना के बाद स्टेशन परिसर और ट्रेन के भीतर करीब डेढ़ घंटे तक अफरा-तफरी और भारी तनाव का माहौल बना रहा.

जैसे ही बम होने की यह सूचना रेलवे के आला अफसरों को मिली, तो प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने बिना वक्त गंवाए आनन-फानन में इस गंभीर मामले की जानकारी राजकीय रेलवे पुलिस को दी.

पुलिस चारों शरारती तत्वों की सरगर्मी से तलाश कर रही है. (Video Credit: ETV Bharat)

आउटर पर उतरे चार युवकों ने फैलाई थी अफवाह: जीआरपी की शुरुआती जांच और पूछताछ में पता चला कि ट्रेन के ऐशबाग स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले जब वह आउटर पर खड़ी थी, तब वहां चार अज्ञात युवक उतरे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेन से नीचे उतरते ही उन युवकों ने जोर-जोर से चिल्लाकर बोगी में बम होने की झूठी अफवाह फैला दी थी. इस शोर को सुनते ही ट्रेन के भीतर बैठे यात्रियों में अपनी जान बचाने के लिए भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. इसके बाद सुरक्षा बलों ने करीब डेढ़ घंटे तक पूरी ट्रेन की बारीकी से जांच की. इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया.

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देवरिया के जैकी साहनी ने दी थी ट्रेन में बम की सूचना, जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने पूछताछ के बाद छोड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)

हेल्पलाइन नंबर पर मिली थी कोच S-2 में बम की खबर: जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि रेलवे के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर पर एक यात्री ने सूचना दी थी कि राप्तीसागर एक्सप्रेस के कोच एस-2 में बम रखा हुआ है. यह अलर्ट मिलने के कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन ऐशबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी थी. हालांकि, ट्रेन के पहुंचने से पहले ही स्टेशन पर हाई अलर्ट घोषित कर पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर छावनी में तब्दील कर दिया गया था. स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्तेको भी तुरंत मौके पर बुला लिया था.

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जीआरपी और बम स्क्वाड ने की जांच. (Photo Credit: ETV Bharat)

बोगी खाली कराकर की गई जांच: जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, सुरक्षाकर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए कोच एस-2 के सभी यात्रियों को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा. इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने कोच एस-2 के साथ-साथ पूरी ट्रेन के एक-एक कोने और संदिग्ध सामान की बारीकी से मेटल डिटेक्टर से जांच की, लेकिन जांच में कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. इसके बाद जीआरपी ने उस मोबाइल नंबर पर कॉल बैक किया जिससे हेल्पलाइन पर सूचना दी गई थी, तो पता चला कि फोन करने वाला युवक देवरिया का रहने वाला जैकी साहनी है और वह उसी ट्रेन में सफर कर रहा था.

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आउटर पर उतरे चार युवकों ने फैलाई थी सनसनी. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज से होगी आरोपियों की पहचान: हिरासत में लेकर की गई पूछताछ में जैकी ने बताया कि आउटर पर ट्रेन रुकने के दौरान चार युवकों ने नीचे उतरते समय बम होने की बात कही थी, जिससे डरकर उसने बोगी में लिखे आपातकालीन नंबर पर कॉल कर दी थी. जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि युवक की नीयत साफ और बात सही लगने के बाद उसे देर शाम पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. अब पुलिस जैकी द्वारा बताए गए समय और स्थान के आधार पर उन चारों शरारती तत्वों की सरगर्मी से तलाश कर रही है. इसके लिए राप्तीसागर एक्सप्रेस और स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि अफवाह फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जा सके.

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