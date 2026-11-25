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लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई मॉक ड्रिल 'साहस-2026', परखी गई आपातकालीन व्यवस्था

आनन-फानन तैनात हुए फायर टेंडर और एंबुलेंस, घायलों को चिकित्सा सहायता पहुंचाने का हुआ अभ्यास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल) की ओर से पूर्णस्तरीय एयरोड्रोम आपातकालीन अभ्यास (मॉक ड्रिल) 'साहस-2026' किया गया.

इस दौरान विमान की लैंडिंग के असफल प्रयास के बाद दुर्घटना होने की काल्पनिक स्थिति तैयार कर आपातकालीन व्यवस्था का परीक्षण किया गया.

यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: नोटम अवधि में हुआ अभ्यास. (Video Credit: ETV Bharat) इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी बड़ी विमानन दुर्घटना की स्थिति में संबंधित एजेंसियों की फुर्ती, संसाधनों की उपलब्धता और आपसी समन्वय को परखना था. मॉक ड्रिल में 250 अधिकारी और कर्मचारी हुए शामिल. (Photo Credit: ETV Bharat) अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के निर्धारित मानकों के अनुरूप हुए इस मॉक ड्रिल में करीब 250 अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. विमान दुर्घटना की काल्पनिक स्थिति बनाकर जांची गई एजेंसियों की फुर्ती. (Photo Credit: ETV Bharat) एनडीआरएफ और सीआईएसएफ समेत कई एजेंसियां हुईं शामिल: इसमें जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, अग्निशमन विभाग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट की रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग टीम सहित कई अन्य एजेंसियां शामिल रहीं. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सीआईएसएफ समेत कई टीमों ने लिया हिस्सा (Photo Credit: ETV Bharat) इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब, डायल-112 तथा चंदन हॉस्पिटल और ओपी चौधरी हॉस्पिटल की मेडिकल टीमों ने भी हिस्सा लिया. इस मॉक ड्रिल के दौरान विमान दुर्घटना की सूचना पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दमकलकर्मियों, सुरक्षा बलों और चिकित्सीय टीमों ने निर्धारित आपातकालीन प्रक्रियाओं के तहत तुरंत मोर्चा संभाला. विमान संचालन पर नहीं पड़ा कोई असर. (Photo Credit: ETV Bharat)