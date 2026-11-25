लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई मॉक ड्रिल 'साहस-2026', परखी गई आपातकालीन व्यवस्था
राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को पूर्णस्तरीय एयरोड्रोम आपातकालीन अभ्यास 'साहस-2026' किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 8:11 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल) की ओर से पूर्णस्तरीय एयरोड्रोम आपातकालीन अभ्यास (मॉक ड्रिल) 'साहस-2026' किया गया.
इस दौरान विमान की लैंडिंग के असफल प्रयास के बाद दुर्घटना होने की काल्पनिक स्थिति तैयार कर आपातकालीन व्यवस्था का परीक्षण किया गया.
इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी बड़ी विमानन दुर्घटना की स्थिति में संबंधित एजेंसियों की फुर्ती, संसाधनों की उपलब्धता और आपसी समन्वय को परखना था.
अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के निर्धारित मानकों के अनुरूप हुए इस मॉक ड्रिल में करीब 250 अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया.
एनडीआरएफ और सीआईएसएफ समेत कई एजेंसियां हुईं शामिल: इसमें जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, अग्निशमन विभाग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट की रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग टीम सहित कई अन्य एजेंसियां शामिल रहीं.
इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब, डायल-112 तथा चंदन हॉस्पिटल और ओपी चौधरी हॉस्पिटल की मेडिकल टीमों ने भी हिस्सा लिया. इस मॉक ड्रिल के दौरान विमान दुर्घटना की सूचना पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दमकलकर्मियों, सुरक्षा बलों और चिकित्सीय टीमों ने निर्धारित आपातकालीन प्रक्रियाओं के तहत तुरंत मोर्चा संभाला.
साथ ही राहत एवं बचाव कार्य के लिए फायर टेंडर, एंबुलेंस, रेस्क्यू वाहन और अन्य विशेष उपकरण आनन-फानन तैनात किए गए.
यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: इस दौरान संकट प्रबंधन, संचार व्यवस्था, त्वरित बचाव और घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया गया.
एलआईएएल के प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे अभ्यास से तैयारियों का आकलन करने व एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत करने में मदद मिलती है.
उन्होंने बताया कि यह अभ्यास नोटम अवधि में कराया गया, जिससे न तो विमान संचालन प्रभावित हुआ और न ही यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा हुई.
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