लखनऊ एयरपोर्ट पर क्राइसिस अब भी जारी; इंडिगो की 11 उड़ानें कैंसिल, यात्रियों को परेशानी

लखनऊ: पिछले 4 दिनों से जारी इंडिगो क्राइसिस के चलते हजारों यात्री परेशान हैं. बहुत से यात्री अन्य शहरों में फंसे हैं तो कुछ कई गुना अधिक किराया खर्च कर अपने गंतव्य तक पहुंच पाए. शनिवार को भी लखनऊ एयरपोर्ट पर यही आलम रहा. अभी तक इंडिगो एयरलांस की सेवा पटरी पर नहीं आ पाई है. आज सुबह से विभिन्न स्थानों को जाने व आने वाली लगभग 11 उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं.

ये फ्लाइट रहीं कैंसिल: शनिवार सुबह 6 बजे पूना से लखनऊ आने वाली इण्डिगो की उड़ान संख्या 6ई-338, सुबह 6ः35 बजे दिल्ली से लखनऊ 6ई-6350 कैंसिल, सुबह 7 बजे कलकत्ता से लखनऊ 6ई-139, सुबह 7ः50 बजे चण्डीगढ से लखनऊ 6ई-146 कैंसिल, सुबह 08ः05 बजे हैदराबाद से लखनऊ 6ई-608, सुबह 6ः05 पर लखनऊ से दिल्ली 6ई-2108, सुबह 6ः40 पर लखनऊ से अहमदाबाद 6ई-142, सुबह 7ः15 पर लखनऊ से हैदराबाद 6ई-2108, सुबह 7ः40 पर लखनऊ से कोलकाता 6ई-505, सुबह 7ः45 पर लखनऊ से दिल्ली 6ई-2026, सुबह 7ः55 पर लखनऊ से गुवाहाटी जाने वाली उड़ान संख्या 6ई-146 कैंसिल रही.