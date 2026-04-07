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लखनऊ एयरपोर्ट पर 3.19 करोड़ का ड्रग्स बरामद; बैंकॉक से लेकर लखनऊ पहुंचा पैसेंजर गिरफ्तार

लखनऊ एयरपोर्ट पर 3.19 करोड़ का ड्रग्स बरामद ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री के पास से 3 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित ड्रग्स पकड़ी गई. एयर इंटेलीजेंस यूनिट ने बैंकॉक से आए यात्री के पास से 3.190 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है.

कस्टम आयुक्त मयंक शर्मा ने बताया कि एयर इंटेलीजेंस यूनिट ने रविवार को बैंकॉक से आए एक यात्री से संदिग्ध लगने पर पूछताछ की. यात्री के बैगेज की तलाशी लेने पर 7 पैकेट में 3.19 किलो से गांजा बरामद किया गया है.

इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 3.19 करोड़ रुपए के आसपास है. यात्री को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. कस्टम विभाग और सीमा शुल्क अधिनियम अधिकारियों ने पैसेंजर से पूछताछ शुरू की है.

एयर एशिया की फ्लाइट से आया यात्री: अधिकारियों ने बताया कि रविवार की रात लगभग 11:30 पर एयर एशिया की फ्लाइट संख्या FD-146 से यह यात्री बैंकॉक से लखनऊ पहुंचा था.