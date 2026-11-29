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यूपी विधानसभा चुनाव 2027; सपा के PDA प्रणपत्र पर AIMIM का पलटवार, शादाब चौहान बोले-50 सीटें भी नहीं आने वाली

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही मुस्लिम, दलित और पिछड़े मतदाताओं को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से जारी पीडीए के प्रणपत्र पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने सवाल खड़े किए हैं. राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने वीडियो बयान जारी कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा हैं. उन्होंने सपा के घोषणापत्र को 'ढोंगपत्र' बताया है.

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान. (Video Credit : ETV Bharat)



शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों का समर्थन हासिल करना चाहती है, लेकिन इन वर्गों के राजनीतिक अधिकारों और सम्मान को लेकर उसका रवैया सवालों के घेरे में है. कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति में एक तरफ हिंदुत्व की ओर झुकाव दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ वह मुस्लिम समाज के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.





शादाब चौहान ने अखिलेश यादव से सबसे पहले 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में रही समाजवादी पार्टी की सरकार का हिसाब देने की मांग की हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के लिए क्या किया था? उस दौर में हुई घटनाओं पर उनकी सरकार की जवाबदेही क्या थी? AIMIM का कहना है कि मौजूदा समय में मुस्लिम और दलित हितों की बात करने से पहले सपा नेतृत्व को अपने शासनकाल के सवालों का जवाब देना चाहिए.



बीजेपी सरकार के कार्यकाल पर भी उठाए सवाल : AIMIM प्रवक्ता ने 2017 से 2026 तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार के दौरान सामने आए मामलों पर भी अखिलेश यादव को घेरा. आरोप लगाया कि इस पूरे दौर में मुसलमानों और दलितों से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए उन पर मुखरता नहीं दिखाई.