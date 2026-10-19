लखनऊ ऐशबाग रामलीला; गोस्वामी तुलसीदास की विरासत में AI की एंट्री, अब नए अवतार में दिखेंगे लीला के किरदार
पढ़ें, 500 साल पुरानी ऐतिहासिक रामलीला पर प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 6:39 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 6:46 PM IST
लखनऊ : गोस्वामी तुलसीदास की जिस रामलीला की शुरुआत पौराणिक कथा और पारंपरिक व्यवस्था के तहत हुई थी, वह अब आधुनिक तकनीक से जुड़ गई है. करीब 500 साल पुरानी ऐशबाग की रामलीला का इतिहास बेहद लोकप्रिय है. मान्यता है कि 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने चार महीने लखनऊ में प्रवास किया और गांव-गांव जाकर रामकथा सुनाई. इसके बाद रामलीला के प्रसंग के मंचन के लिए ऐशबाग को चुना. धीरे-धीरे यह परंपरा लखनऊ से निकलकर पूरे प्रदेश में फैल गई.
ऐशबाग रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरिश्चंद्र अग्रवाल के मुताबिक लखनऊ से शुरू हुई रामलीला प्रदेश के अन्य जिलों में फैली. जनश्रुतियों के अनुसार, अयोध्या के साधु-संत भी इस आयोजन से जुड़ने लगे और अभिनय के जरिए रामकथा कहने की परंपरा शुरू हुई. ऐशबाग को रामलीला मंचन की जनमस्थली भी कहा जाता है.
बदला मैदान का स्वरूप, 2007 से यूट्यूब पर प्रसारण : हरिश्चंद्र अग्रवाल बताते हैं कि पहले मैदान की रूपरेखा अलग थी. बीच में गहरा मंच होता था और चारों तरफ सीढ़ीनुमा जगह बनी होती थी, जहां बैठकर लोग रामलीला देखते थे. अब मैदान को आधुनिक रूप दे दिया गया है. वर्ष 2007 से रामलीला का डिजिटल तकनीक के जरिए यूट्यूब पर सीधा प्रसारण हो रहा है. 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐशबाग की रामलीला में शामिल हुए थे. मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई बड़े नेता भी यहां आ चुके हैं.
इस बार AI का सहारा : ऐशबाग रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरिश्चंद्र अग्रवाल बताते हैं कि इस साल कोलकाता से कई कलाकार आए हैं. हालांकि रामलीला में प्रदेशभर से 300 से अधिक कलाकार मंचन में हिस्सा ले रहे हैं. डिजिटल प्रसारण पहले से चल रहा था, लेकिन इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भी मदद ली गई है. यह प्रयोग सफल रहा और लोगों को पसंद आया तो इसका विस्तार किया जाएगा.
75 फीट का हाईटेक रावण : हरिश्चंद्र अग्रवाल के मुताबिक इस बार 75 फीट का रावण दहन किया जाएगा. हर साल की तरह इस साल का रावण भी कुछ अलग है. आधुनिक तकनीक की मदद से इसका सिर घूमेगा और दोनों हाथ भी चलेंगे. इसके अलावा लाइट एंड साउंड समेत कई खूबियां देखने को मिलेंगी.
कलाकारों ने साझा किए अनुभव : रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर ने बताया कि वे दिल्ली से आए हैं. पिछले 22 दिनों से काम में जुटे हैं. कई पीढ़ियां यही काम करती आ रही हैं. इस साल का रावण काफी विशाल और खास है. उम्मीद है कि दर्शकों को भी पसंद आएगा. रामलीला मंचन से जड़े कलाकारों का कहना है कि यह शहर बेहद खूबसूरत है. यहां मंचन करने में बहुत आनंद आता है. दिन में रिहर्सल करते हैं और रात में मंचन.
7000 से ज्यादा कुर्सियां, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम : रामलीला मैदान में दर्शकों के लिए 7000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग सड़क पर खड़े होकर और डिजिटल स्क्रीन पर भी रामलीला देख सकते हैं. विजयदशमी के दिन हजारों की भीड़ उमड़ती है. सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग का सहयोग रहेगा. साथ ही कमेटी के स्वयंसेवक और सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहते हैं.
हर साल नई थीम पर रावण वध : हरिश्चंद्र अग्रवाल ने बताया कि हर साल रावण वध किसी न किसी थीम पर किया जाता है. इससे पहले नशे के बंधन से मुक्ति पर और उससे पूर्व "आतंकवाद का अंत हो" थीम पर रावण वध किया गया था. इस साल की थीम पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. कुछ सुझाव आए हैं, जिन पर रामलीला कमेटी की बैठक में फैसला लिया जाएगा.
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