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लखनऊ ऐशबाग रामलीला; गोस्वामी तुलसीदास की विरासत में AI की एंट्री, अब नए अवतार में दिखेंगे लीला के किरदार

लखनऊ की ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : गोस्वामी तुलसीदास की जिस रामलीला की शुरुआत पौराणिक कथा और पारंपरिक व्यवस्था के तहत हुई थी, वह अब आधुनिक तकनीक से जुड़ गई है. करीब 500 साल पुरानी ऐशबाग की रामलीला का इतिहास बेहद लोकप्रिय है. मान्यता है कि 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने चार महीने लखनऊ में प्रवास किया और गांव-गांव जाकर रामकथा सुनाई. इसके बाद रामलीला के प्रसंग के मंचन के लिए ऐशबाग को चुना. धीरे-धीरे यह परंपरा लखनऊ से निकलकर पूरे प्रदेश में फैल गई.

लखनऊ की ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला में तकनीक के प्रयोग पर आधारित ईटीवी भारत की स्पेशल खबर. (Video Credit : ETV Bharat) ऐशबाग रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरिश्चंद्र अग्रवाल के मुताबिक लखनऊ से शुरू हुई रामलीला प्रदेश के अन्य जिलों में फैली. जनश्रुतियों के अनुसार, अयोध्या के साधु-संत भी इस आयोजन से जुड़ने लगे और अभिनय के जरिए रामकथा कहने की परंपरा शुरू हुई. ऐशबाग को रामलीला मंचन की जनमस्थली भी कहा जाता है.