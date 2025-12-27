केजीएमयू में 15 करोड़ की लागत से लगाए जाएंगे एआई युक्त सीसीटीवी कैमरे
किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 6:12 PM IST
लखनऊ : किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में धर्मांतरण के मामले तूल पकड़ने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा फैसला लिया गया है. केजीएमयू प्रशासन ने मरीजों, तीमारदारों के साथ स्टूडेंट्स और चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सीसीटीवी कैमरे लगवाने की पहल की है. करीब 15 करोड़ रुपये से लागत से परिसर में एआई फीचर वाले 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इस तरह की व्यवस्था वाला यह प्रदेश का पहला मेडिकल संस्थान होगा.
बता दें, केजीएमयू में 4000 बेड हैं. ज्यादातर बेड हमेशा भरे रहते हैं. प्रतिदिन ओपीडी में सात से आठ हजार मरीज आते हैं. इन मरीजों के साथ अमूमन 20 हजार से अधिक तीमारदार भी होते हैं. इसके अलावा छात्र, शिक्षक भी हैं और संस्थान में करोड़ों रुपये के उपकरण लगे हैं. बीते दिनों हुए तथाकथित धर्मांतरण विवाद के बाद हिंदूवादी संगठन, एबीवीपी व एनएमओ के सदस्यों ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे. इसके बाद से केजीएमयू प्रशासन कदम उठाने जा रहा है.
केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि पहली बार एआई आधारित सीसी कैमरे लगाए जाएंगे. केजीएमयू आईटी सेल को कैमरे की संख्या का आंकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है. केजीएमयू परिसर में करीब 300 कैमरे लगाए जाएंगे. इसकी कीमत 15 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. एआई संचालित सीसीटीवी कैमरों से रीयल-टाइम विश्लेषण और स्वचालित अलर्ट की सुविधा मिलेगी.
नॉर्मल सीसीटीवी कैमरे का काम : सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करता है. लाइव फुटेज दिखाता है. घटना होने के बाद रिकॉर्डिंग देखकर जांच की जाती है. मोशन डिटेक्शन बहुत सीमित है. हर हलचल पर रिकॉर्डिंग होती है. इंसान को खुद वीडियो देखना पड़ता है. संदिग्ध गतिविधि की पहचान नहीं करता है. झूठे अलर्ट (जैसे पत्ते हिलना, जानवर चलना). भीड़, चेहरा या गाड़ी पहचानने में असमर्थता होना. घटना के बाद ही उपयोगी है.
