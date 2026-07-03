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आईएएस वैभव मिश्रा ने पीसीएस एसोसिएशन के महासचिव पद से दिया इस्तीफा, जानें पूरी वजह

आईएएस वैभव मिश्रा ने अपना त्यागपत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष पुष्प राज सिंह को भेजा है.

आईएएस वैभव मिश्रा ने दिया इस्तीफा!
आईएएस वैभव मिश्रा ने दिया इस्तीफा! (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 8:44 AM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश पीसीएस एसोसिएशन के महासचिव वैभव मिश्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना त्यागपत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष पुष्प राज सिंह को भेजा है. इस्तीफे का कारण उनका भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में चयन होना है. वहीं वैभव मिश्रा के आईएएस बनने पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है.


पत्र में वैभव मिश्र ने बताया कि 30 जून को उनका चयन आईएएस के पद पर हो गया है. इसी दिन उन्होंने नए पद का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है. पत्र में उन्होंने लिखा कि आईएएस में जाने के बाद पीसीएस एसोसिएशन के पदीय दायित्वों का निर्वहन करना संभव नहीं होगा. इसलिए एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना उचित है.


वैभव मिश्र ने अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि सुविधानुसार एसोसिएशन की आम सभा या विशेष सभा बुलाई जाए. इस सभा में नई कार्यकारिणी का गठन किया जा सके और महासचिव पद के लिए नए सदस्य का चुनाव हो सके.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश प्रान्तीय सिविल सेवा (पीसीएस) के अधिकारी प्रमोशन के जरिए आईएएस बनते हैं. वैभव मिश्र का चयन भी इसी प्रक्रिया के तहत हुआ है. आईएएस बनने के बाद अधिकारी का कैडर बदल जाता है और उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं.

पीसीएस एसोसिएशन यूपी के प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों का सबसे बड़ा संगठन है. एसोसिएशन का कार्यालय लखनऊ के डालीबाग कॉलोनी में है. अध्यक्ष पुष्प राज सिंह हैं और अब महासचिव का पद खाली हो गया है. एसोसिएशन के संविधान के अनुसार महासचिव के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष को जल्द बैठक बुलाकर नए महासचिव का चुनाव कराना होता है.

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